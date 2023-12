Buscan al responsable de asesinar al menos a tres personas sin hogar en Los Ángeles

La policía de Los Ángeles pidió la ayuda de la comunidad para identificar y arrestar al sospechoso de matar a tres personas sin hogar en la zona del centro de Los Ángeles.

Todos los asesinatos ocurrieron la semana pasada, el 26, 27 y 29 de noviembre en el centro y sur de Los Ángeles.

El jefe del LAPD, Michel Moore, informó que las personas asesinadas fueron identificadas como:

José Palomos, de 37 años. El hecho ocurrió el domingo 26 de noviembre a las 3 a.m. aproximadamente en el 836 Oeste de la calle 110.

Mark Diggs, de 62 años. El hecho ocurrió el lunes 27 de noviembre a las 4:55 a. m. aproximadamente en la cuadra 800 de la calle E. 7.

Víctima 3: Sólo identificada como de 52 años. El hecho ocurrió el miércoles No. 29 a las 2:30 a.m. aproximadamente Intersección de S 18 Avenue y Pasadena Ave.

Si bien la policía compartió una imagen de un video de seguridad que puede mostrar al asesino y un auto en fuga, los funcionarios advirtieron que era demasiado pronto para concluir si todos los asesinatos habían sido cometidos por la misma persona.

La policía de Los Ángeles proporcionó una imagen de un carro buscado en relación con una serie de asesinatos de personas sin hogar en Los Ángeles.

"Si bien se han observado algunas similitudes, los detectives están trabajando para determinar si estos homicidios están relacionados", dijo el LAPD en un comunicado.

Las personas sin hogar han representado un número enorme de víctimas de asesinato en los últimos años.

En enero, el I-Team de nuestra estación hermana NBCLA informó que el 24 por ciento de las víctimas de los 381 asesinatos ocurridos en Los Ángeles en 2022 fueron descritas como personas sin hogar.

En lo que va de 2023, los datos del LAPD muestran que las personas consideradas sin hogar representaron el 15 por ciento de las víctimas de asesinato de la ciudad.

La oficina de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se ha negado repetidamente a comentar sobre el número de asesinatos de personas sin hogar.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.