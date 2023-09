En video: maestro ataca verbalmente a pareja de vendedores ambulantes en Santa Clarita

Un maestro de Moorpark gritó comentarios considerados racistas a una pareja de vendedores ambulantes en Santa Clarita y todo fue captado en video.

El incidente ocurrió el sábado pasado en la esquina de Sierra Highway y Newhall.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Según los vendedores, ellos trabajaban tranquilamente cuando de repente empezaron los gritos. El maestro les dijo que se tenían que ir.

Subió el tono mientras otra persona le pregunta por qué le estaba gritando al vendedor ambulante.

El maestro respondió que no debe de vender ahí, y que casi tuvo un accidente, luego empezaron las vulgaridades.

Según el vendedor ambulante, el hombre los amenazó que iba a llamar a inmigración y la policía.

“[El maestro dijo] que me largara de ahí y que era un ilegal y que el odio a los ilegales”, dijo Sergio Medina, vendedor ambulante.

Un vendedor ambulante de Huntington Park, de 67 años, no sabe que va a hacer luego de que unos ladrones le robaron todos sus ahorros, los cuales iba a usar para jubilarse. Dinorah Pérez reporta.

Este no es el único incidente que ha afectado a la pareja de vendedores.

En julio de 2022, Telemundo 52 entrevistó a los vendedores ambulantes cuando dos personas

de un negocio de Santa Clarita les pedió que se fueran.

“Quería tumbarnos el carrito y agarró un galón de agua donde nos lavábamos las manos y lo azotó”, dijo Medina en la entrevista del 2020.

Tres años atrás, cientos fueron a mostrarles su apoyo y pese a ese cariño, María Rivas está sentida de que esto sigue pasando.

“Es más el dolor por el insulto, que tirar algo”, dijo Rivas.

Para la sorpresa de Medina, el hombre del video fue identificado como un maestro del Distrito Escolar de Moorpark.

“Siendo un profesional tiene que actuar con profesionalismo y no con la forma que actuó. Imagínese, pues yo me considero paciente, si no, que caos hubiésemos provocado”, agregó Medina.

La pareja cuenta con los permisos para vender, y volverán el jueves a la intersección de Santa Clarita.

"Tengo miedo también de que vaya a regresar [el maestro] y yo estoy ahí sola, y hay veces que no hay nadie en el gas", dijo Rivas.

El Distrito Escolar de Moorpark entregó un comunicado indicando que "estamos siguiendo el proceso legal requerido, mientras investigamos este asunto. El maestro no ha podido regresar al plantel desde que el distrito supo del video. Actos racistas, antisemitas o conductas y palabras de odio no serán toleradas en el Distrito Escolar de Moorpark.

El Distrito Escolar de Moorpark no dio más comentarios sobre el caso específico. El vendedor ambulante dijo que no entiende por qué el maestro hizo esos comentarios, cuando él también parece ser inmigrante.