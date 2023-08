En video: bomberos ayudan a liberar a un perro atrapado en el desagüe de bañera

Para un perro del condado de Orange, la hora del baño se convirtió en una emergencia cuando su pata se atascó en el desagüe.

La Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA) se presentó en la casa de la familia en Lake Forest para ayudar a sacar al cachorro Bart de la bañera.

April Modesti, la dueña del perro, dijo que la OCFA apareció en 10 minutos y rápidamente se puso a trabajar para ayudar al perro.

Las autoridades dijeron estar satisfechas con el exitoso rescate que permitió al canino reunirse nuevamente con su familia.

“Le estuve diciendo ‘mami te ama, eres un niño tan bueno’, y luego lo abrace muy, muy fuerte”, dijo Modesti.

Los bomberos perforaron un agujero y liberaron con cuidado la pata de Bart.

“Me preocupaba que pudiera comenzar a retorcerse, queriendo salir de la tubería, y todo salió bien”, dijo Daniel Fitzgerald, un bombero en período de prueba de OCFA.

El perro no resultó herido y el propietario aseguró que su pata estaba bien.

“Su pata es perfecta, no le molesta en absoluto”, dijo Modesti. “Asegúrese de tener una tapa de drenaje, o simplemente tenga en cuenta eso. No es raro.

El cachorro recibió muchas golosinas después y probablemente no se bañará por algún tiempo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.