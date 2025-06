En video: agentes federales detienen a trabajadores y clientes de una lonchera de tacos

Una lonchera de tacos quedó abandonada luego de que empleados y clientes fueron detenidos por agentes federales en el Este de Los Ángeles.

Testigos grabaron el incidente que ocurrió el jueves por la tarde en una lonchera de tacos ubicada en la cuadra 5800 de Whittier Boulevard.

“De repente salió uno de los taqueros corriendo allá a lado de nosotros, como a cinco, seis pies de nosotros, y un agente corrió y lo agarró”, dijo Carolina López, testigo.

Al ver lo que estaba sucediendo, López comenzó a grabar con su celular el arresto de uno de los dos empleados de una lonchera de tacos.

“Salieron dos carros, eran carros regulares, eran un Kia y Honda. Salieron y empezaron a circular al muchacho y lo metieron al carro, y ya en eso, pues se fueron todos. Por más que nada fueron, yo le quise decir al muchacho que no firme nada, no haga nada, pero me asuste que a mí también me agarren”, contó López.

El dueño de la lonchera publicó un video en sus redes sociales que se hizo viral del momento en que se llevaron a sus empleados.

En el video se escucha al dueño sorprendido de que se habían llevado a sus empleados, y se ve hasta la carne todavía en el asador.

El dueño dijo que los agentes se llegaron a dos de sus empleados y cuatro clientes.

“La detención de estas seis personas no los sorprendió mucho, porque días atrás ya agentes federales estaban en este vecindario”, dijo Antonio Covarrubias, un dueño de negocio.

Covarrubias dice llevar más de 30 años con su tintorería, y hoy el miedo ante lo que se está viviendo con calles solas y bajas ventas.

“Esto es algo histórico, nunca habían correteado a la gente así”, dijo Covarrubias.