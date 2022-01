Project Ropa, una iniciativa que brinda servicios a personas necesitadas

Una organización sin fines de lucro en el condado de Los Angeles brinda servicios a las personas mas necesitadas.

Project Ropa visita diferentes comunidades para hacer la diferencia entre quienes han resultado afectados por la pandemia u otros incidentes en su vida.

“[Ellos] han tenido muchos problemas que no son culpa de ellos, entonces nosotros trabajamos en ayudarlos con ropa, en la ducha, para que les ayude a encontrar trabajo, encontrar un apartamento”, dice Alex Camacho, miembro de Project Ropa.

Según estadísticas del condado de Los Ángeles, unos 60 mil de sus residentes viven en las calles, un gran número de ellos no tiene empleo.

Por medio de una unidad móvil, Project Ropa visita diferentes lugares y ofrece oportunidades de empleo a individuos que viven en la indigencia o que han salido de la cárcel.

“Hay mucha gente que no saben dónde van a comer, no tienen ropa limpia, no saben qué va a pasar esta noche”, dice Camacho.

Gabriel Vasquez es una de las personas que se ha beneficiado de este proyecto en los últimos dos años.

“Por el COVID que llegó muchos nos quedamos sin jale, quedamos rodando de aquí pa acá, muchos nos quedamos en casitas de campaña, en hoteles y venimos a que nos regalen un cambio”, cuenta Vasquez.

Project Ropa visita tres lugares en el área de Los Ángeles:

Para encontrar más información sobre este proyecto, incluyendo trabajos de voluntario, solicitar servicios o donación de artículos, puede hacer clic aquí.

“No vamos a cambiar la situación en Los Ángeles, pero si podemos ayudar a una persona hoy y ellos se pueden ayudar a encontrar un apartamento, un trabajo, hemos hecho nuestro trabajo”, dice Camacho.