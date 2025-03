En detalle: las órdenes de evacuación y cierres de carreteras por tormentas en el sur de California

Se encuentran vigentes advertencias de evacuación, alertas de inundación y cierres de carreteras, y se esperan fuertes lluvias en el sur de California de miércoles a viernes.

Aquí encontrará información sobre evacuaciones y cierres de carreteras.

A moderate to strong winter storm will likely bring periods of moderate to heavy rain and mountain snow to Southwest California into Thursday. Travel may become delayed or hazardous due to the rain, mountain snow and gusty winds. #LAweather #LArain #SoCal #cawx pic.twitter.com/TXPlh11MVR — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) March 12, 2025

Condado de Los Ángeles

Parte del condado de Los Ángeles podría experimentar precipitaciones de entre 1,27 y 1,90 mm por hora en el punto máximo de lluvia desde la noche del miércoles hasta la mañana del jueves. Se emitió una alerta de inundación desde las 18:00 h del miércoles hasta las 18:00 h del jueves.

Las órdenes de evacuación estarán vigentes desde las 7:00 h del miércoles hasta las 18:00 h del jueves en las áreas del Parque Estatal de Topanga, Pacific Palisades y Rustic Canyon.

Se han emitido avisos de evacuación adicionales en Sierra Madre. Varias zonas de alto riesgo están bajo órdenes de evacuación.

Los bomberos dicen que las siguientes áreas quemadas son "especialmente susceptibles a las fuertes lluvias":

Advertencia de evacuación por incendio en Palisades: Área de Getty Villa, Highlands, cerca de las zonas quemadas

Área de Bienveneda, cerca del Parque Cañón

TemescalCañón Rivas/Parque Estatal Will Rogers

Cañón Mandeville sobre Tanners Road

Old Ranch Road Rustic Creek

Aviso de evacuación por incendio en Sunset: Al este y al sur de Runyon Canyon

Aviso de evacuación por incendio en Hurst: Olive Lane en el Parque de Casas Móviles Oakridge



Potentially damaging rain is forecasted for tomorrow evening through Thursday. Those living near burn scars or in areas that historically flood - Your #LAFD asks you to prepare now. For tips/resources: https://t.co/O5m0Ytf6HS pic.twitter.com/r24tP98twd — #LAFD Talk 💬 (@LAFDtalk) March 11, 2025

Las zonas quemadas son más propensas a deslizamientos de tierra y flujos de escombros después de que las laderas de la zona quedaran despojadas de vegetación por los incendios mortales de enero, incluidos dos de los más destructivos registrados en California.

Agentes de la policía de Los Ángeles tocaron puerta por puerta en algunas zonas de Pacific Palisades para alertar a los residentes que están en zonas bajo alerta de deslaves o inundaciones repentinas.

El Departamento de Policía de Los Ángeles visitó el martes las viviendas en zonas de advertencia de alto riesgo para recibir órdenes de evacuación específicas.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles publicará actualizaciones de las órdenes de evacuación en línea durante toda la semana. Los residentes también pueden registrarse para recibir alertas por mensaje de texto a través del Departamento de Manejo de Emergencias de Los Ángeles.

Cierre de Pacific Coast Highway

Caltrans cerrará un tramo de la Carretera de la Costa del Pacífico a los residentes y negocios en las zonas afectadas por el incendio a las 12 p. m. del miércoles por motivos de seguridad. Solo se permitirá el paso de vehículos de emergencia y contratistas de transporte de escombros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU.

Los propietarios de viviendas en la zona afectada por el incendio deben considerar rutas alternativas por la tarde o, si es posible, considerar teletrabajar, informaron las autoridades.

Caltrans reevaluará la carretera el jueves para su posible reapertura.

Se advierte a los residentes que eviten el agua a toda costa debido a la gran cantidad de escombros del incendio en el flujo. Esta advertencia permanecerá vigente hasta las 4 p. m. del viernes. Un mapa completo del flujo de escombros está disponible en el sitio web de Obras del Condado de Los Ángeles.

Condado de Orange

Se emitió una alerta de evacuación voluntaria en los cañones del Condado de Orange debido a posibles inundaciones y flujos de escombros a lo largo o cerca de la zona afectada por el incendio Airport.

La alerta de evacuación entrará en vigor a las 10:00 a. m. del miércoles. Se prevé que dure hasta las 6:00 p. m. del jueves, cuando se espera que remitan las lluvias más intensas.

Las zonas afectadas incluyen:

Cañón Trabuco (Voluntario)

Cañón Hot Springs (Voluntario)

Cañón Bell (Voluntario)

Cañón Long (Voluntario)

Cañón Modjeska (Voluntario)

Las advertencias de evacuación voluntaria podrían convertirse en evacuaciones obligatorias si las condiciones empeoran drásticamente durante la tormenta.

El Condado seguirá publicando actualizaciones en línea a medida que cambien las condiciones.

Condado de San Bernardino

Las autoridades de San Bernardino advierten a los residentes sobre un posible flujo de escombros y la necesidad de evacuar cerca de Wrightwood, desde County Line al este hasta Pine Street y desde Rivera Drive al sur hasta Acorn Trail.

Evacuation Warning ⚠️

Tuesday, March 11, 2025, at 5 PM there is potential for mud and debris flow from an approaching storm that may affect your area. The neighborhood south of Greenspot Road between Church Street and Merris Street under an evacuation warning.… pic.twitter.com/2vdYUJawXJ — San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) March 12, 2025

El condado publicará actualizaciones sobre las órdenes de evacuación a lo largo de la semana.

El condado de Riverside no tiene actualmente órdenes de evacuación.