Empleados en caravana piden más seguridad antes de la reapertura de Disneyland

Disneyland aún está cerrado, pero docenas de empleados estaban afuera del parque el sábado protestando por preocupaciones de salud y seguridad.

Tocaban sus claxones por la seguridad de los miembros del elenco, mientras docenas de empleados del complejo de Disneyland protestaban por preocupaciones de salud y seguridad de COVID-19.

"Este es mi medio de vida", dijo Joey Hamamoto, miembro del reparto de Disney. "Así es como me gano la vida".

Hamamoto es un valet para el Disney Grand Californian Hotel. Él está en licencia por el momento, y volver al trabajo es preocupante. Su hermano está enfermo con el virus. Y su tía de Nueva York, Carla Larrson, murió de COVID-19 en abril.

"Todos han estado saliendo por todas partes, y simplemente no sabemos quién porta el virus y quién no", dijo Hamamoto.

"[La pandemia del COVID-19] todavía está sucediendo", dijo María Hernández, de Unite Here Local 11. "Solo porque estamos reabriendo, no significa que no esté sucediendo".

Hernández está con uno de varios sindicatos que representan a los miembros del reparto.

"Todo lo que decimos es que queremos que Disney vuelva a abrir de la manera más segura posible", dijo Hernández. "Y eso incluye pruebas de rutina de coronavirus para los miembros del elenco".

Pero Disney no ofrece pruebas. En una carta de relaciones laborales de Disney, la compañía dice que le preocupan los resultados de pruebas negativas falsas que podrían, según la carta, dar a los miembros del elenco una falsa sensación de seguridad.

Disney dice que seguirá las pautas de los CDC para protegerse contra COVID-19.

A principios de esta semana, Disneyland desechó el plan para reabrir el 17 de julio, en espera de las recomendaciones de reapertura del estado. Hasta el sábado, no se había establecido una fecha de reapertura.

Disney respondió a esta manifestación el sábado con una declaración que decía:

“Hasta la fecha, 20 afiliados sindicales han firmado acuerdos que incluyen medidas de salud y seguridad, como pago adicional por enfermedad, capacidad reducida del parque y coberturas faciales para invitados y miembros del elenco, lo que nos permite darle la bienvenida responsablemente a nuestro elenco lo antes posible. Es increíblemente desafortunado que algunos líderes sindicales estén organizando una caravana al mismo tiempo que intentamos que la gente vuelva a trabajar ".

La ciudad de Anaheim dice que ya está sintiendo los efectos del cierre, señalando que si Disneyland permanece cerrado por más tiempo, podría enfrentar un déficit mayor de los ingresos fiscales.

"Hemos visto a decenas de miles de personas sin trabajo, y muchas empresas en el área están en aprietos debido a la caída que hemos visto en nuestra economía de visitantes", dijo Mike Lyster con la ciudad de Anaheim.

Volver a trabajar en el "lugar más feliz del mundo" es el objetivo de todos, pero aún no se sabe cómo hacer que todos se sientan seguros.