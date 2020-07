Empleados de McDonald’s exigen mejoras en las condiciones laborales

Decenas de trabajadores de una cadena de comida rápida se manifestaron el martes asegurando que sus condiciones laborales no son seguras en medio de la pandemia.

La Comisión Laboral de California recuerda a toda persona que está en su derecho de pedir a su patrón el equipo de seguridad necesario para hacer su trabajo, y para aquellas personas que consideren que su empleador no está cumpliendo con las normas, Telemundo 52 Responde explica que se puede hacer.

Desde sus carros, y utilizando la línea de autoservicio, docenas de trabajadores de McDonald’s manifestaron su inconformidad por lo que ellos aseguran son condiciones laborales peligrosas.

“Últimamente han habido contagios aquí de tres personas que no están llevando medidas de protección. Lo indispensable que necesitamos son las mascarillas, protección y no nos los están dando, por eso se están dando mucho los contagios últimamente, quiere decir que no están cuidando a los trabajadores, y somos personas esenciales que venimos a trabajar”, dijo Laura Pozos, trabajadora de McDonald’s.

“[Los trabajadores piden] que se nos respete el derecho a saber cuándo un empleado está infectado, y nos avisen con el tiempo adecuado y no nos arriesguen”, dijo Bartolomé Pérez, cocinero de McDonald’s.

Telemundo 52 Responde habló con la encargada de la sucursal de McDonald’s en cuestión, donde los dirigieron a las oficinas corporativas de la compañía, pero hasta el momento no habían recibido respuesta.

Es importante subrayar que uno de los derechos laborales garantizados por la ley en California es el de trabajar bajo condiciones saludables y seguras.

Como explicó la comisionada laboral, quien recalcó que, si un empleado considera que no se le está brindando el equipo necesario, debe hablar con su supervisor para permitirle corregir el problema.

“Uno tiene el derecho de negarse a hacer trabajo peligroso. La compañía tiene la obligación de proveer, y si realmente es peligroso, uno se puede negar a hacerlo sin represalias, si lo despiden, lo cambian más lejos, eso es una acción negativa, entonces uno puede poner una queja en nuestra oficina”, dijo Lilia García Brower, comisionada laboral de California.

Para presentar una denuncia, llame al 844-522- 6734, donde le atenderán en español y le indicarán qué pasos debe tomar.

Es muy importante documentar todas sus interacciones con sus supervisores: escriba el nombre y puesto de la persona con la que habló, la fecha y hora, y si hubo testigos. También envíele a su jefe un mensaje de texto o correo electrónico, haciendo un resumen de lo que se dijo, para que quede registro.