Empleados de CVS exigen mejores condiciones laborales y seguridad

Trabajadores de las farmacias CVS y miembros del sindicato que los representa, están pidiendo mejores condiciones laborales, por lo que el martes realizaron un evento frente a una de las sedes en Temple City.



Las negociaciones comenzaron en mayo, y aseguraron los que participaron en el evento que la seguridad es uno de los puntos principales de las negociaciones en vista de recientes ataques y robos ocurridos en farmacias.



Una ola de robos y ataques, además del peligro a contraer COVID-19, es parte de lo día a día enfrentan trabajadores de farmacias. Unos 6,700 empleados de las tiendas CVS en California están negociando un nuevo contrato colectivo y demandan mejores condiciones para realizar su trabajo.



“Ahorita la cosa más grande es la seguridad muchas tiendas no tienen suficientes personas adentro ayudándoles muchos han tenido violencia”, dijo Jennifer Reyes, trabajadora farmacia CVS.



La reciente muerte de Miguel Nuñez Peñaloza, un empleado mortalmente baleado al intentar frustrar un robo en Glassell Park, ha impulsado a que trabajadores farmacéuticos demanden más vigilancia.



“Queremos un guardia de seguridad en cada tienda. Hay muchas tiendas que no tienen”, dijo Rogelio Madrigal, trabajador de farmacia CVS.



Los trabajadores también exigen un incremento de sueldo y un seguro médico a más bajo costo.



“No nos quieren dar aumentos y ni seguro médico para ir al doctor”, dijo Madrigal.



“Estamos pidiendo incremento de salario y solo nos quieren dar como 5 centavos, que para nosotros no es nada Bueno, es un insulto”, agregó.



Muchos de los Empleados de farmacias argumentan que durante la pandemia sus labores se han dificultado, los riesgos han aumentado, sin embargo no han visto un aumento significativo en su compensación.



“Tenemos más trabajo con menos personal en la tienda”, dijo Madrigal.

Voceros de las farmacias CVS, a través de un comunicado le dijeron a Telemundo 52 que la seguridad de sus empleados es una prioridad, y que ese tema es uno de los que se está negociando con los sindicatos y que esperan pronto llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato colectivo.