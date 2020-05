Empleado de Whole Foods en Pasadena da positivo por COVID-19

Un empleado de Whole Foods en Pasadena dio positivo por COVID-19, confirmó la cadena de supermercados el miércoles.

El empleado trabaja en Whole Foods ubicado en 3751 al este del bulevar Foothill, según un portavoz de Whole Foods Market. No estaba claro de inmediato cuándo el empleado dio positivo o si la persona mostraba síntomas mientras trabajaba.

"Hemos instalado barreras de plexiglás al momento de pagar y estamos requiriendo chequeos de temperatura y máscaras faciales para cualquier persona que trabaje en nuestras tiendas e instalaciones", dijo el portavoz.

"Hemos implementado protocolos de limpieza mejorados y desinfección diaria ... además de nuestros estrictos protocolos regulares. Cerramos las tiendas hasta dos horas antes para dar a los miembros de nuestro equipo más tiempo para reabastecer los estantes, desinfectar nuestras tiendas y descansar en preparación para el día siguiente.''

Whole Foods Market ha pedido a cualquier persona que trabajaba en contacto cercano con empleados diagnosticados con COVID-19 que se pongan en cuarentena en el hogar, y están ofreciendo hasta dos semanas adicionales de tiempo de enfermedad pagado para aquellos en cuarentena o diagnosticados con el virus, confirmó el vocero.

Más información sobre el empleado no estaba disponible.