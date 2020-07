Empleado de Mission Foods se debate entre la vida y la muerte

La empresa procesadora de alimentos “Mission Foods” en Commerce habló por primera vez sobre el brote de COVD-19 en sus instalaciones que dejó a decenas de trabajadores contagiados y al menos dos muertos. La compañía restauró sus operaciones el miércoles, mientras uno de sus empleadores se debate entre la vida y muerte.

Uno de los cuarenta empleados que contrajo el COVID-19, se encuentra hospitalizado en el centro médico White Memorial en Boyle Heights.

La víctima es un padre de familia que contagió a por lo menos cuatro de sus familiares antes de terminar en la unidad de cuidados intensivos.

Teodoro Torres, de 62 años, se encuentra conectado a un respirador artificial, tras presuntamente contagiarse del virus al igual que 39 empleados más de la fábrica procesadora de alimentos “Missions Foods” en Commerce.



“Yo dependo de mi marido y ahorita no se que voy a hacer, no se que voy a hacer sin él”, dijo María Torres, esposa de empleado contagiado.

Torres, que trabajó como supervisor de personal por 30 años en Mission Foods también contagió a su esposa y a cuatro familiares más. El pronóstico del paciente que padece de diabetes y alta presión, dijo su esposa es poco alentador.



“Pues no dieron muy poca oportunidad de que podría salvarse, pero gracias a Dios el esta luchando”, dijo la esposa del empleado contagiado.

Torres le dijo a Telemundo 52 que su marido se presentó a trabajar con fiebre y fue así que se dieron cuenta que estaba infectado, y que dias antes presuntamente varios empleados de Mission Foods habían dejado de ir a trabajar sin revelar el motivo.



“Seguían trabajando con las personas enfermas y no tenían distancia”, dijo la señora Torres.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles señaló que la compañía no reportó a la agencia que tenían más de tres casos, hoy funcionarios de salud aseguraron que dos empleados podrían haber fallecido tras el brote.



“Mission Foods ha cumplido con todo lo que les hemos pedido y por eso han podido abrir. Los inspectores van a visitar la factoría sin invitación para que no sepan y estén preparados”, dijo Silvia Prieto, official de salud de zonas designadas.

A través de un comunicado, la compañía Mission Foods inform lo siguiente:

“Continuamos colaborando con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles para asegurarnos que se cumplan todos los protocolos de seguridad, haciendo así nuestra parte para ayudar a contener la propagación de COVID-19 en la comunidad”.

“No hizo [la compañía ] lo suficiente para proteger a todos e implementar más reglas”, dijo Yanet Hernández, hija de empleado hospitalizado.

Autoridades de salud informaron hoy que algunos empleados de Mission Foods no estaban utilizando cubrebocas durante la inspección de la fábrica.

La compañía afirma que desde marzo implementaron el distanciamiento social, uso de tapabocas, restringieron el uso de áreas comunes y comenzaron los chequeos de temperaturas, entre otras medidas.

El Departamento de Salud invitó al público a denunciar a los empleadores que no siguen los protocolos de seguridad para evitar la propagación de COVID-19, y lo pueden hacer anónimamente llamando al 1-888-700-9995.

Las sanciones pueden ser de multas hasta suspender la licencia del negocio.