Empleada alega despido por oponerse a equipo de protección inadecuado

Una segunda empleada de la compañía de ambulancias está demandando a su ex empleador, alegando que fue despedida por oponerse a transportar pacientes con coronavirus sin el equipo de protección adecuado.

La demanda presentada el jueves en nombre de Kaitlin Wilson contra Lifeline Ambulance, con sede en Montebello, alega despido injustificado, discriminación y represalias. Ella busca daños compensatorios y punitivos no especificados.

Wilson era una compañera de trabajo de Rayan Meléndez, quien presentó una demanda por separado contra la empresa el jueves con las mismas acusaciones. Contactado el Viernes, un representante de la compañía se negó a comentar sobre las demandas.

Wilson comenzó a trabajar en la firma en marzo de 2019 como técnica médica de emergencia y en septiembre pasado se le asignó trabajar con Meléndez, según su demanda. Al igual que Meléndez, sus deberes laborales principales incluían transportar pacientes entre las instalaciones y evaluarlos antes y durante el transporte.

Ella sostiene que ella y Meléndez protestaron por la falta de máscaras N95 ajustadas, pero fueron rechazadas en sus solicitudes para que se las dieran.

Explicó durante una reunión en mayo que la CDC consideraba que las máscaras no protegían si no estaban bien colocadas y que era razonable que ella y Meléndez se negaran a transportar a un paciente con coronavirus si no tenían una protección segura.

El director financiero de la empresa le preguntó a Wlson qué estaba "realmente mal" con ella y dijo que el demandante estaba "obviamente afectada emocionalmente por algo,” según la demanda.

Wilson y Meléndez fueron despedidos más tarde en mayo y la compañía citó el acoso como la razón, según la demanda.

“Rayan Meléndez y el demandante no participaron en ningún momento en comportamientos de acoso,” dice la demanda.