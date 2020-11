Empiezan las compras de pánico tras temor a órdenes más estrictas por la pandemia

Ante la posibilidad de que se dé una orden de permanecer en casa por el COVID-19, muchas personas están comprando algunos productos básicos en grandes cantidades.

Toda esta semana las líneas para entrar a los grandes almacenes han sido largas y se forman desde muy temprano.

“Antier había una cola de gente bastante larga”, dijo Benjamín, un comprador.

Y a pesar de que cientos madrugan para hacer sus compras, el comprador David Jackson, insiste que no hay papel del baño, no toallas de papel, y no hay agua.

Eso se debe a que muchos acaparan esos productos y salen con su carrito hasta el tope.

"Como cuando recién empezó la pandemia, la gente se volvía loca, sacaba los carros llenos de papel higiénico y de comida”, dijo Fernando López, comprador.

En un supermercado Vallarta, la actitud era muy distinta.

“No sé por qué la gente dice se va a acabar el agua, se va a acabar el rollo las toallas, para mí no existe eso, siempre va a haber”, dijo Maria Correa, compra solo necesario.

La preocupación persiste para algunos, porque se teme que se impongan medidas más estrictas para California, o de que se dé una orden de permanecer en casa, pues los casos de COVID-9 siguen aumentando.

“La vez pasada estuvo más feo, pero ahorita pues si preparándonos”, dijo Guadalupe Valles, quien se prepara en caso de que se implemente una orden de permanecer en casa.

Preparase es importante especialmente para personas como Maria Guadalupe y Salvador Sánchez que están deshabilitados.

“Si algo pasa, una emergencia o algo, nosotros no podemos ir a ninguna parte, y vamos a necesitar comida”, dijo Sánchez.

Y si no hay acaparamiento de productos básicos, todos podrán estar más tranquilos y encontrar todo lo necesario para su cena del Día de Acción de Gracias, aunque este año la celebración será muy distinta.

“Porque antes nos juntábamos toda la familia, hermanos y todos, pero ahora no se va a poder”, agregó.

Sánchez le dijo a Telemundo que este año a celebración será en la casa de los Sánchez con sus hijos y “nada más”.

Algunas tiendas ya están limitando el papel higiénico y el agua para que así todos tengan suficiente.