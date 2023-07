“Empecé a gritar”: asaltan a punto de pistola a vendedor ambulante en un parque de Lancaster

Un vendedor ambulante de paletas y raspados fue robado a punto de pistola por tres hombres a plena luz del día en Lancaster.

El incidente ocurrió a las 5:45 p.m. de lunes cuando Rafael Martínez ganaba su pan de cada día vendiendo raspados cuando se le aceraron tres jóvenes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

“Me pidieron que querían comprar cosas y les dije, está bien, ¿que quieren?, en inglés, y luego me rodearon y me dicen, ¡dame todo, yo traigo pistola! y yo me asuste en el momento”, dijo Martínez, vendedor ambulante.

Originario de Puebla, México, el señor Rafael Martínez, salió a vender raspados y elotes como lo ha hecho en los últimos años para mantener a su familia.

“Mucho trabajo, mucho sudor estar al rayo del sol para tratar de llevar algo para la familia. Tengo tres hijas y un niño que mantener, imagínese”, dijo Martínez

Martínez contó que los tres jóvenes que lo asaltaron pretendieron querer un raspado, y mientras se los servía fue cuando le mostraron el arma y le exigieron el dinero.

"Primero pensé en salvarme, dije, si no me dispara ahorita puedo correr", contó Martínez.

“Mire a mucha gente y empecé a gritar, pedir 'help, somebody call the police'”, dijo.

Según Martínez, mientras corría por su vida, las familias alrededor comenzaron a huir de Tierra Bonita Park, y en cuestión de segundos uno de los sujetos lo alcanzó.

"Pero uno de ellos trató de seguirme y como yo seguí corriendo se fue hacia mi carro [de paletas] y se lo llevó", dijo Martínez.

El señor Martínez le dijo a Telemundo 52 que una familia llamó a la policía, y fue así que una hora después las autoridades de Lancaster encontraron el carrito de raspados de un valor de $700 dólares.

Martínez dijo “no se burlen de la gente, todos témenos que trabajar honradamente”.

Mientras tanto, los jóvenes residentes de Lancaster mostraron su solidaridad.

“Yo lo veo vendiendo, vengo acá al parque y yo no pienso que esto es algo que debería de pasar en los parques donde vienen los niños. Todos mis amigos venimos a comprarle raspados, si ustedes también pueden, vengan a apoyarlo”, dijo Kelly Guerrero, residente de Lancaster.

Vendedores ambulantes nos aseguran que es un problema tan común, que ya tienen sus métodos para protegerse entre ellos.

“Por ejemplo, si veo a alguien, un sospechoso, entonces le digo a la persona que está ahí enfrente, ‘espéreme un momento no me deje sola’ y la gente colabora y no nos dejan solos”, dijo Viviana Rojas Velasco, vendedora ambulante.

El señor Martínez recuperó su carrito de valor de más de mil dólares, incluido el valor del carrito y los alimentos. Los sujetos le quitaron 60 dólares.