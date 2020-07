Emotiva celebración para hombre que duro 45 días en coma tras cotagiarse de COVID-19

Familiares y amigos de un joven sobreviviente de COVID-19 le dieron una grata sorpresa el sábado, ya que él no pudo celebrar su cumpleaños debido a que se encontraba en coma.

Hasta las puertas de su casa y guardando la debida distancia, un grupo de amigos y familiares de Josué Martínez llegaron para festejar su cumpleaños número 29.

“Estoy muy contento por y muy agradecido por tener esa segunda oportunidad de vida”, dijo Martínez.

Esta vez no hubo abrazos, ni regalos, ni pastel ya que Martínez se encuentra en recuperación después de más de un mes en coma tras haberse enfermado de coronavirus.

“De ahí ya no me acuerdo. Ahí estuve básicamente como 45 días en coma”, dijo Martínez.

Contó que contrajo el virus en su lugar de trabajo, y para el día de su cumpleaños el 22 de abril, fue la etapa más crucial de la enfermedad por lo que no hubo celebración.

Este día agradece a sus amigos el detalle que le brindaron.

“Estaba tosiendo mucho y luego me dio fiebre y ya la última semana que estuve aquí en casa no podía respirar hasta que el día de pascua fue que mi novia me llevó al hospital”, dijo Martínez.

Cuatro meses han pasado desde que él fue ingresado a un hospital, y al no haber ingresos de dinero, sus cuentas se han ido acumulando al igual que su renta y el pago de sus de varios servicios.

Tratando de ayudar a Martínez a recaudar fondos, sus amigos abrieron una cuenta GoFundMe. Él por su parte estableció una cuenta de facebook con la finalidad de crear un club de sobrevivientes de coronavirus, para poder intercambiar información con personas que se han recuperado y así poder ayudar a otros a salir adelante.