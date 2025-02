Emiten orden de dispersión por protesta del Día sin Inmigrantes en el centro de Los Ángeles

Cientos de manifestantes siguen protestando este lunes contra las políticas de inmigración del presidente Donald Trump en el centro de Los Ángeles. Las personas llegaron hasta el lugar congregadas mayormente por publicaciones en redes sociales en el marco del "Día sin Imigrantes".

A pesar de que la protesta ha sido mayormente pacífica, la Policía de Los Ángeles emitió una orden de dispersión a las 4:30 p.m.

"El Comandante del Incidente ha anunciado una Orden de Dispersión. La ruta de viaje es hacia el norte por Main St hasta el este por Cesar Chavez. Si va a pie, regrese a las aceras. Si va en automóvil, obedezca todas las normas de tránsito", según la publicación del LAPD Central División en X.

Las personas que no se alejen del lugar y no sigan las órdenes del LAPD podrían ser arrestadas.

Imágenes aéreas muestran a un gran grupo de personas sobre la calle Main sobre el puente de la autopista 101 en el centro de Los Ángeles.

El lunes por la mañana, el Departamento de Policía de Los Ángeles emitió un aviso de tráfico para el área cercana al Ayuntamiento, incluida Spring Street y el área del Centro Cívico. También se formó una manifestación en la Plaza de El Pueblo, lo que provocó retrasos en las calles Spring, Main, Arcadia y Aliso.

Algunos negocios no abrieron mientras que no estaban seguros si apoyar la iniciativa que se llevó a cabo a nivel nacional.

Las manifestaciones del domingo por la ofensiva del presidente Trump contra la inmigración bloquearon en ocasiones la autopista 101 en el centro de Los Ángeles. Se emitió una orden de dispersión a las 6 p.m. cuando la policía comenzó a acercarse a los manifestantes para despejar la autopista.

Algunos de los manifestantes le dijeron a la estación hermana NBC4 que se enteraron de la manifestación después de ver una publicación en las redes sociales que instaba a la gente a protestar contra las deportaciones.

