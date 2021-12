Emiten avisos de violación ambiental al condado de LA y otras empresas por olor a “huevo prodrido” en Carson

Lo que debes saber Miles de residentes de Carson, West Carson y partes de Gardena, Torrance, Redondo Beach, Wilmington y Long Beach han informado del nocivo olor a huevo podrido.

Proviene del gas sulfuro de hidrógeno y se ha descrito como similar al olor de los huevos podridos.

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD) emitió avisos de violación al condado de Los Ángeles y a cuatro compañías luego de una investigación sobre un olor nocivo proveniente de material orgánico en descomposición en el Canal Domínguez, anunció la agencia el viernes.

Las autoridades dicen que eliminar el fuerte mal olor que sale del Canal Domínguez en Carson podría costara hasta $150 millones.

Miles de residentes de Carson, West Carson y partes de Gardena, Torrance, Redondo Beach, Wilmington y Long Beach han informado del nocivo olor a huevo podrido. Muchos se han quejado de dolores de cabeza, ardor en los ojos, náuseas y otras molestias.

En septiembre, dos empresas, Virgin Scent Inc. que opera como ArtNaturals y Day to Day Imports, almacenaron grandes cantidades de productos de bienestar / belleza en un almacén ubicado en 16325 S. Avalon Blvd. en Carson. El almacén es propiedad de Liberty Properties Limited Partnership y su empresa matriz, Prologis Inc., según SCAQMD.

El 30 de septiembre, se inició un gran incendio en la propiedad del almacén y los esfuerzos para extinguir el incendio continuaron durante varios días. Como resultado, los químicos contenidos en los productos almacenados, incluido el etanol, pasaron a través del sistema de alcantarillado al canal de control de inundaciones local, el Canal Domínguez.

Durante una reunión esta mañana, los residentes se mostraron muy frustrados en la alcaldía, y confrontaron a los políticos locales.

Esto fue seguido por la descomposición anaeróbica de materiales orgánicos en el canal, lo que provocó la descarga de niveles elevados de sulfuro de hidrógeno en el aire.

Días después, SCAQMD comenzó a recibir quejas de olores de los residentes del área de Carson, y pronto llegó a 100 quejas en un solo día. Los inspectores rastrearon el olor nocivo hasta el canal Domínguez, que se encuentra bajo la jurisdicción del condado.

La agencia de contaminación del aire emitió avisos de infracción el jueves al condado de Los Ángeles y a las cuatro empresas vinculadas al almacén.

Una familia que ha vivido en la ciudad de Carson por casi 60 años ha entablado una demanda por el mal olor que molesta a residentes.

Desde el 3 de octubre, los inspectores han respondido a más de 4,600 quejas de olores de residentes en Carson, Gardena, Long Beach, Redondo Beach, Torrance y Wilmington y otras partes del condado de Los Ángeles, dijo la agencia.

Se puso tan mal que a principios del mes pasado, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles declaró una emergencia local y el Departamento de Salud Pública llevó a cabo un acercamiento puerta a puerta a más de 8,970 residentes de Carson, incluidas personas médicamente frágiles. Además, el Departamento de Obras Públicas se coordinó con varios expertos y gastó un estimado de $5.4 millones en remediación y proporcionar o reembolsar a los residentes filtros de aire, purificadores de aire y reubicación temporal.

Los avisos de violación de SCAQMD pueden resultar en sanciones civiles. En algunos casos, la empresa o entidad puede optar por implementar medidas voluntarias para reducir las emisiones o prevenir más violaciones. Si no se llega a un acuerdo, en última instancia, se puede presentar una demanda civil en el Tribunal Superior, según el SCAQMD.