Emiten alerta de clima frío para Antelope Valley

El oficial de salud del condado de Los Ángeles emitió este martes una alerta de clima frío para Antelope Valley hasta el sábado, con un pronóstico de viento y temperaturas frías que descenderán por debajo del punto de congelación a partir de esta noche.

Se espera que las temperaturas estén entre los 20 y 30 grados F el martes hasta el viernes por la noche antes de subir poco a poco al rango de los 30 a los 40 grados F el sábado por la noche.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Niños, ancianos, personas con discapacidad o especiales y con requerimientos médicos son especialmente vulnerables durante el clima frío”, dijo el Dr. Muntu Davis, oficial de salud.

Se esperan condiciones ventosas en el sur de California

“Se deben tomar precauciones adicionales para asegurarse de que no se enfríen demasiado cuando están afuera. Hay lugares donde las personas pueden ir para mantenerse calientes, como refugios u otras instalaciones públicas. También queremos recordarle a la gente que no use estufas, parrillas u hornos para calentar sus hogares debido al riesgo de envenenamiento por monóxido de carbono”, agregó Davis.

Instó a los residentes a refugiarse en el interior durante las horas pico de frío y tomar las siguientes precauciones:

Vístase con capas de ropa abrigada, incluidos sombreros, bufandas, guantes y calcetines para proteger la cabeza, las manos y los pies del frío.

Revise con frecuencia a miembros de la familia, amigos y vecinos con movilidad reducida y acceso limitado al calor, como personas mayores o enfermos.

Nunca use estufas, parrillas y hornos para calentar su habitación u hogar, ya que estos aparatos pueden producir monóxido de carbono.

Coloque cualquier generador exterior al menos a 10 pies de distancia de todas las puertas y ventanas para evitar que los gases de escape entren en el hogar.

Lleve a las mascotas adentro de la casa y no las deje afuera durante la noche.

La Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles tiene un refugio para el invierno, disponible para aquellos que necesitan albergue.

Las ubicaciones y la información de transporte se pueden encontrar en www.lahsa.org o llamando a la línea de información del condado de Los Ángeles al 2-1-1.

Las personas expuestas al clima frío durante períodos prolongados pueden perder calor corporal y desarrollar hipotermia.

Los primeros síntomas incluyen escalofríos, fatiga, pérdida de coordinación, confusión y desorientación.

A medida que avanza la hipotermia, los escalofríos pueden cesar y las personas pueden experimentar piel azulada, pupilas dilatadas, pulso y respiración lentos y pérdida del conocimiento.

Se debe buscar atención médica inmediata para cualquier persona que muestre signos de hipotermia o congelación, que comúnmente afecta la nariz, las orejas, las mejillas, la barbilla, los dedos de las manos o de los pies.