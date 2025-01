Emiten Alerta Amber tras desaparición de adolescente de 14 años en Inglewood

La Patrulla de Caminos de California emitió una Alerta Amber tras la desaparición de una adolescente de 14 años el miércoles.

La joven desaparecida es Navaeh Holden de 14 años, mide 5 pies y 5 pulgadas y pesa alrededor de 100 libras. Tiene pelos o ojos marrones. Autoridades dicen que traía puesto una camisa y leggings negros, zapatos Croc negros y una cinta para la cabeza color rosa.

AMBER Alert - Los Angeles, Orange and Ventura Counties

Last seen: 97th St. and Flower St., Inglewood@Inglewood_PD



IF SEEN, CALL 9-1-1. pic.twitter.com/2ZQZHTbnmI