Piden no acusar a mujeres de asesinato por muertes de feto en California

Los fiscales no deben acusar a las mujeres de asesinato cuando muere un feto, incluso si su comportamiento puede haber contribuido a la muerte, dijo el jueves el principal funcionario policial de California.

El fiscal general Rob Bonta actuó después de que los fiscales del condado de Kings, en el valle de San Joaquín, acusaron dos veces a mujeres de "asesinato fetal", alegando que su consumo de drogas provocó la muerte del feto.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Emitió una alerta en todo el estado con la intención de asesorar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre cómo interpretar la ley estatal.

Más recientemente, los fiscales del condado de Kings acusaron en 2019 de que el uso de metanfetamina de una mujer provocó la muerte fetal y, por lo tanto, constituyó un asesinato. Un juez desestimó los cargos en mayo.

La pérdida del bebé de la mujer "se atribuyó, sin base científica, a su consumo de una sustancia controlada", dijo Samantha Lee, abogada del personal de National Advocates for Pregnant Women que la representó.

Bonta dijo que, según su interpretación legal del estatuto de homicidio de California, una mujer embarazada no puede ser procesada por el asesinato de un feto basándose en el resultado de su embarazo. Dijo que los cargos menos incluidos, como el homicidio involuntario, tampoco se aplican en tales casos.

“Es una experiencia que debe afrontarse con una mano extendida, no con esposas y cargos de asesinato”, dijo Bonta.

“NO SE REFIEREN A DERECHOS REPRODUCTIVOS DE LA MUJER”

El fiscal de distrito adjunto ejecutivo del condado de Kings, Philip Esbenshade, dijo que los casos "no se refieren al aborto ni a los derechos reproductivos de las mujeres de ninguna manera".

La alerta de Bonta "no incluye hechos específicos importantes y relevantes" que muestran que la mujer acusada en 2017 usó repetidamente metanfetamina que "resultó directamente en la muerte de un feto viable", dijo, y señaló que su acuerdo de culpabilidad se mantuvo en la apelación.

Bonta limitó su interpretación legal al estatuto de homicidio de California y no quiso decir si otros cargos, como peligro imprudente o poner en peligro a un niño, podrían ser justificados en algunas circunstancias. Dijo que su interpretación tampoco cubría situaciones posparto, como una mujer del condado de Mendocino condenada el año pasado por la muerte de su recién nacido debido a la metanfetamina en la leche materna.

La decisión final se espera que llegue en junio del 2022.

“Pero en general, la ley de California no penaliza la pérdida del embarazo”, dijo.

El Consejo del Futuro del Aborto de California, compuesto por más de 40 proveedores de servicios de aborto y grupos de defensa, le había pedido a Bonta que brindara su interpretación de la ley.

Tanto el texto de la sección 187 del Código Penal como la intención de la Legislatura muestran que las leyes de California no penalizan las propias acciones de una mujer que podrían resultar en un aborto espontáneo o muerte fetal, dijo.

La Legislatura enmendó esa sección de la ley en 1970 para incluir la muerte de un feto, pero con la intención de criminalizar la violencia infligida a mujeres embarazadas que causó la muerte fetal, dijo Bonta. La intención, dijo, nunca fue incluir las propias acciones de una mujer que pudieran resultar en un aborto espontáneo o muerte fetal.

California define el asesinato como "el homicidio ilegal de un ser humano, o un feto, con malicia de antemano". Pero excluye cualquier acto que "haya sido solicitado, ayudado, instigado o consentido por la madre del feto".

Bonta dijo que criminalizar las acciones o inacciones de las mujeres embarazadas podría tener peligrosas consecuencias más amplias.

Las mujeres embarazadas y adictas podrían evitar los servicios de atención médica por temor a que su abuso de sustancias pueda dar lugar a un proceso penal, dijo. También argumentó que invitaría a la revisión injustificada de las fuerzas del orden de los abortos espontáneos y mortinatos.

Ambos son relativamente comunes, anotó, citando estadísticas de que uno de cada 10 embarazos se pierde durante el primer trimestre, mientras que los mortinatos ocurren en uno de cada 160 partos.

Bonta recibió el apoyo durante una conferencia de prensa en línea de Jodi Hicks, presidenta y directora ejecutiva de las afiliadas de Planned Parenthood de California, quien denunció los enjuiciamientos de "fiscales de distrito deshonestos".

Farah Diaz-Tello, asesora principal y directora legal de If / When / How: Lawyering for Reproductive Justice, dijo que tales enjuiciamientos afectarían de manera desproporcionada a los marginados de la sociedad debido a su raza, pobreza o estatus migratorio.