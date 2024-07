Elon Musk anuncia planes para trasladar la sede de Space X de California a Texas

El multimillonario Elon Musk dice que trasladará la sede de SpaceX y la empresa de redes sociales X a Texas desde California.

Musk publicó el martes X que planea trasladar SpaceX de Hawthorne, California a Starbase, Texas. X se mudará a Austin desde San Francisco.

This is the final straw.



Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe