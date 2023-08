Una televidente que puso su casa a la venta, recibió una excelente y tentadora oferta, pero después se dio cuenta de que pudo haber perdido su casa, sin recibir un centavo.

Dinorah Ramírez dijo que le ofrecieron 300 mil dólares en efectivo, pero algo le pareció raro, y sus instintos la salvaron, y es por eso que quiso compartir su historia para que otra gente no vayan a ser víctimas de personas que lo que buscan, es robarles su propiedad.

La señora Ramírez lleva 17 años viviendo en la casa, que durante los últimos años también utilizó como un hogar de asistencia para adultos mayores. Sin embargo, al expirar su licencia para esta última función, decidió que era tiempo de un cambio en su vida.

“Entonces es lo que quería, vender la casa, porque ya no la iba a usar como negocio”, dijo Ramírez, puso su casa a la venta.

Y tras poner su hogar en venta, Ramírez empezó a recibir ofertas.

“Hubo muchos compradores, pero no era lo que yo quería”, dijo.

Hasta que un día recibió una llamada interesante.

“Me dijo, ‘déjame verla, yo te la puedo pagar cash [en efectivo]’”, señaló Ramírez.

300 mil dólares en efectivo fue lo que le prometió el comprador, así que ella accedió a que fuera a ver su casa. Para su sorpresa, el proceso fue bastante rápido.

“Él viene, empieza a tomar fotos, empieza a tomar video y me dijo ‘vamos a firmar el contrato ya’”, añadió Ramírez, pero de manera astuta, no aceptó firmar ningún documento a ese ritmo.

“Es que yo no puedo firmar si no hay una persona que me diga lo que dice el contrato”, dijo Ramírez.

Así que decidió acudir a su agente de bienes raíces y mostrarle el contrato que le ofrecieron. Según Ramírez, esto fue lo que la profesional le explico.

“Que lo que él me dijo, todo lo que hablamos, no tenía validez, más lo que decía el memorándum”, dijo.

La agente que revisó el contrato hablo con Telemundo 52 Responde en detalle al respecto.

“Mire, un depósito que normalmente en una transacción de bienes raíces es de un ciento por ciento, en este caso el comprador ofreció $100. También vimos una cláusula en donde el vendedor estaba accediendo a cambiar el título de la propiedad antes de finalizar la venta”, dijo Ramírez. “Me podía haber quitado la casa, quedarme yo en la calle”.

Por eso, Castillo reiteró, hay que seguir esta recomendación:

“Nunca firmen un documento que no saben realmente lo que están firmando. Especialmente si se sienten presionados. En estos casos usualmente les dicen que a oferta es válida por ese mismo día”.

Estas transacciones tan importantes, no se deben hacer bajo presión, la señora Ramírez, afortunadamente, no firmó ningún contrato, y quiso pasar la voz para que otros estén atentos al momento de poner sus casas en venta.

“A cuanta gente no le han quitado la casa y no pueden hacer nada, pues ya firmaron ese papel”, agregó Castillo.

Recuerde que en temas legales, siempre es mejor asesorarse y nunca firmar documentos bajo presión, si le dicen que la oferta desaparecerá, si no se compromete en el momento, tómelo como una señal de alerta. Si realmente es un buen trato, un experto en bienes raíces se lo podrá corroborar.