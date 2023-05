“Ella era mi pilar”: mujer muere semanas después de que un vecino le disparara en un apartamento de West Hollywood

Una mujer que recibió un disparo cuando un vecino abrió fuego dentro de un complejo de apartamentos de West Hollywood en abril murió, dijo su hijo a nuestra cadena hermana NBC4.

Larisa Pereshivaylova, una enfermera de 57 años, murió el domingo, según su hijo de 21 años, Max Buydakov. Después del tiroteo, en el que recibió dos impactos, a Pereshivaylova se le diagnosticó cáncer de hígado, por lo que no pudo buscar tratamiento debido a sus heridas, dijo Buydakov.

Su hijo dijo que una bala le dañó el riñón, el hígado y la columna, y la otra aterrizó en su cuello.

“Ella fue mi pilar de apoyo, tanto mental como emocional y financieramente”, dijo Buydakov.

El departamento del alguacil dijo que el 7 de abril, Joshua Findlay, el vecino de Pereshivaylova al otro lado del pasillo, disparó múltiples tiros en su unidad en el complejo de apartamentos Dylan. Las balas atravesaron la pared y alcanzaron a Pereshivaylova en la cocina de al lado mientras preparaba el desayuno.

Buydakov dijo que su madre llamó al 911 y luego lo llamó a él.

Mientras los servicios de emergencia llevaban a Pereshivaylova al hospital, docenas de agentes, el equipo SWAT y un helicóptero del departamento del alguacil intentaron detener a Findley.

Sin embargo, Findley, que ya tenía dos órdenes de arresto no relacionadas con el incidente, se había largado.

“Parece que en estos días no importa cuán señor del crimen o criminal seas. Mientras tengas dinero, puedes conseguir un apartamento de lujo”, dijo Buydakov.

Los investigadores tardaron más de un mes en realizar el arresto.

Mientras continuaba la investigación, Pereshivaylova fue inicialmente dada de alta y luego readmitida en el hospital. Después del tiroteo, los médicos informaron que también tenía cáncer de hígado.

“Y no pudo buscar tratamiento después de que le diagnosticaron, debido a las consecuencias de recibir un disparo en el hígado y la columna”, dijo Buydakov.

Finalmente, su condición empeoró y Pereshivaylova murió el domingo por la noche.

“Ella no pudo hablar durante casi una semana, pero hace aproximadamente una semana me preguntó, estoy bastante seguro de que estas fueron sus últimas palabras, dijo: '¿No crees que es hora de que me vaya?, para que me dejes ir?

Buydakov estaba al lado de su madre en su lecho de muerte. Dijo que se disculpó con ella porque no pudo recibir el tratamiento que necesitaba.

Además de todo, Buydakov dijo que apenas ha tenido noticias de Dylan; simplemente dejaron una canasta de regalo cuando él no estaba en casa. El estudiante de último año de la universidad de 21 años dijo que se habría sentido mejor si la compañía no le hubiera dado nada y en su lugar hubiera enviado personas a visitarlo al apartamento.

Buydakov estaba cerca de su madre, con quien vivía. Pereshivaylova nació en Rusia pero crió a su hijo en Los Ángeles. Buydakov dijo que ningún otro miembro de la familia vive en Estados Unidos.

“Estoy tratando de dar un paso a la vez, pero es abrumador”, dijo.

Ha creado una recaudación de fondos en línea para ayudar con los gastos asociados con la muerte de su madre.

“Todavía tenemos que pagar el alquiler y estoy desempleado. Soy un estudiante de tiempo completo y lo he sido desde que me inscribí en la escuela, y ahora tengo que cubrir el costo de los funerales, los entierros, todo tipo de cosas legales”, dijo Buydakov.

Findlay permanece bajo custodia. NBC4 se comunicó en línea y por teléfono, tratando de comunicarse con la gerencia de Dylan para preguntar cómo Findley pudo vivir en el complejo y sobre su respuesta en los días posteriores al tiroteo. Ellos no respondieron.

Buydakov dijo que su madre no quería ser recordada por el tiroteo sino por su impacto como enfermera y su ayuda a tantos pacientes.