Elf, un perrito de gran edad, encuentra un hogar antes de Navidad

Un perrito de casi 11 años llamado Elf que pasó más de un año entrando y saliendo de hogares y un refugio tiene un hogar para siempre justo a tiempo para la Navidad.

También tiene una conmovedora historia de adopción que comenzó hace más de un año cuando llegó al centro de Best Friends Animal Society en Los Ángeles cubierto de garrapatas. No se sabe mucho sobre la vida de Elf antes de que Best Friends lo acogiera, pero probablemente no fue fácil.

"Era evidente que este chico de último año había tenido un momento difícil", dijo Best Friends en un comunicado de prensa. "Al llegar, estaba cubierto de garrapatas y era tímido con la mayoría de las personas".

En un momento fortuito, Sabrina Maharaj comenzó a trabajar como voluntaria con Best Friends unas semanas más tarde, en junio de 2021. Durante los meses siguientes, Maharaj vigiló al perrito que simplemente no parecía encontrar a la persona adecuada para llevarselo a casa.

Resultó que la persona adecuada lo estaba cuidando todo este tiempo.

"Cada vez que veía a Elf entrar en un hogar de acogida me ponía muy feliz, pero luego volvía al refugio", dijo Maharaj. "Era obvio que era un alma única, divertida y súper dulce. Nunca ladraba en el refugio, lo cual es increíblemente raro. A pesar de esto, tenía miedo de que los posibles adoptantes lo siguieran pasando por alto debido a su edad".

En octubre, Finn, el boxeador adoptado por Maharaj, murió de cáncer. Ningún perro puede ser reemplazado, pero sabía que Elf podría ayudar a llenar ese agujero en forma de perro en su corazón.

"No podía permitir que el dolor impidiera que mi familia llevara a Elf a casa para las fiestas", dijo Maharaj.

Los refugios de todo el país están luchando con niveles más altos de consumo de animales a medida que las adopciones, los hogares de acogida y los rescates intentan seguir el ritmo, según Best Friends. El resultado: animales que permanecen en refugios durante períodos más largos.

Embrace Pet Insurance cubrirá las tarifas de adopción en todos los centros y programas de salvamento de Best Friends Animal Society en Atlanta, Houston, Los Ángeles, Nueva York, el noroeste de Arkansas, Salt Lake City y el santuario en Kanab, Utah hasta diciembre.

Los animales son revisados, vacunados, con microchip y listos para irse a casa.