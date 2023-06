Primeros resultados favorecen a Imelda Padilla en elecciones especiales por el Distrito 6

Imelda Padilla superaba a la asistente del Concejo Municipal Marisa Alcaraz en una elección especial para ocupar el puesto del Concejo Municipal de Los Ángeles que dejó vacante su expresidente el año pasado, según los resultados de la semifinal publicados el martes por la noche.

El ganador se unirá al Concejo Municipal de Los Ángeles en agosto después de su receso.

Padilla superaba a la asistente del Concejo Municipal Marisa Alcaraz 56.74%-43.26%, para un total de votos de 6,684-5,096, respectivamente, según los resultados oficiales de la semifinal publicados el martes por la noche por la Oficina de Registro del Condado de Los Ángeles.

La participación fue del 10,04%.

El proceso de conteo de boletas continúa después del día de las elecciones. Todas las boletas de registro de votantes condicionales, las boletas provisionales y las boletas de voto por correo devueltas el día de las elecciones se procesan, verifican y cuentan, por lo que es probable que los resultados finales oficiales lleguen días después de la fecha límite de votación.

La próxima actualización del conteo de votos está programada para el viernes por la tarde.

Padilla emitió un comunicado a City News Services sobre la elección.

"Como alguien que ha sido organizadora comunitaria y creadora de coaliciones en el Valle durante 20 años, estoy lista para ser el campeón de la comunidad en el Concejo Municipal de Los Ángeles para garantizar que obtengamos nuestra parte justa de recursos para prosperar", dijo Padilla a City News Service en un correo electrónico.

Padilla, gerente de relaciones comunitarias, se comprometió a priorizar la crisis de las personas sin hogar.

Padilla nació en Van Nuys y creció en Sun Valley. Se graduó de la Escuela Primaria Roscoe, la Escuela Intermedia Byrd y la Preparatoria Politécnica. Recibió una licenciatura de UC Berkeley y una maestría de Cal State Northridge.

Padilla terminó primero en las primarias del 4 de abril con el 25,65 % de los votos, pero no alcanzó la mayoría, lo que requirió la segunda vuelta contra Alcaraz, que fue la segunda en el campo de siete candidatos con el 21,13 %.

Alcaraz, de 38 años, es subjefe de personal y director de política ambiental del concejal del Noveno Distrito Curren Price. Se crió en Lake Balboa y se graduó de Birmingham High School. Recibió una licenciatura de UC Irvine y una maestría de USC.

El Distrito 6 consta de Van Nuys, Arleta, Lake Balboa, Panorama City, Sun Valley y las partes este de North Hills y North Hollywood.

Nury Martínez representó al distrito hasta octubre, cuando renunció primero a su presidencia del Concejo y luego, dos días después, a su escaño por completo después de que la sorprendieran haciendo comentarios racistas en una reunión que fue grabada en secreto y filtrada a los medios de comunicación.

La ganadora terminará el mandato de Martínez, que finaliza en diciembre de 2024.

