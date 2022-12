Temperaturas más cálidas en el pronóstico en la semana de Navidad del sur de California

Una alerta de clima frío permanecerá vigente hasta mediados de semana, con una disminución de las temperaturas durante la noche en partes del sur de California antes de un calentamiento para el fin de semana.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió la alerta hasta el miércoles para Lancaster, para el lunes y martes en Mount Wilson y el martes para el Valle de Santa Clarita.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Los niños, las personas mayores y cualquier persona con discapacidades o necesidades médicas especiales deben tomar precauciones adicionales durante la ola de frío, dijo el Dr. Muntu Davis, oficial de salud del condado de Los Ángeles, en un comunicado. Se pidió a los residentes que revisaran a familiares, amigos y vecinos con movilidad limitada y acceso limitado a la calefacción.

Cuando nos exponemos al frío durante mucho tiempo ponemos en riesgo nuestras vidas. Detalles en el video. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Las temperaturas del lunes por la mañana descendieron por debajo de los 20 grados en Lancaster y por encima de los 20 grados en Victorville. Partes del Valle de San Fernando experimentaron temperaturas por los mediados y superiores a los 30.

Un sistema de tormentas permanecerá bien al norte, dejando seco el sur de California esta semana.

Las temperaturas aumentaran a mediados de la semana, con máximas cercanas a los 70 en Los Ángeles, el interior del condado de Orange y la costa sur de California para el primer día de invierno el miércoles. Espere temperaturas en los 70 grados bajos el jueves y viernes antes de lecturas aún más cálidas este fin de semana.

Un máximo de 75 está en el pronóstico del día de Navidad de Los Ángeles.

Los meteorólogos advierten sobre un frío potencialmente mortal en otras partes del país. Una masa de aire ártico traerá temperaturas muy por debajo de lo normal y posiblemente mínimos históricos.

Alertas de calidad del aire

Se emitieron alertas de calidad del aire para partes de los condados de Orange, Los Ángeles, San Bernardino y Riverside. Una orden para evitar encendido de leña fue emitida el domingo se extendió hasta el lunes en un esfuerzo por limitar los niveles de contaminación del aire por partículas finas en la región.

Esta regla prohíbe quemar madera y leños fabricados. La regla no se aplica a las comunidades por encima de los 3,000 pies de altura y los hogares que dependen de la madera como única fuente de calor, las residencias sin servicio de gas natural cercano y los hogares de bajos ingresos.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.