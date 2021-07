El ‘terremoto’ que algunos angelinos sintieron fue en realidad un boom sónico

Algunos angelinos informaron haber sentido un terremoto en el área de Los Ángeles el viernes por la mañana alrededor de las 9:20 a.m.

Pero según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que rastrea los terremotos más recientes, no hubo actividad geológica en el área de Los Ángeles.

¿Entonces qué pasó?

Según el mapa de terremotos de USGS, hubo un evento de explosión sónica a unos dos kilómetros, o 1.2 millas, al sur de San Dimas.

Un boom sónico, según la NASA, es un ruido "parecido a un trueno" que alguien en tierra puede oír cuando un avión se mueve más rápido que la velocidad del sonido.

Debido a que el sonido son solo ondas de aire u otras partículas que chocan entre sí, si algo se mueve más rápido que la velocidad del sonido, empuja esas partículas entre sí con suficiente fuerza para crear una onda de choque de moléculas de aire presurizadas.

Esa onda de choque puede sacudir cosas como ventanas y casas, y a menudo se siente como un terremoto.

La mayoría de las explosiones sónicas no se registran en los instrumentos sísmicos, dijo el USGS, porque la onda no se suele traducir en la energía sísmica que esos instrumentos recogen de la tierra.

Pero si llegan varios informes de personas de un área amplia que afirman haber sentido un terremoto, la agencia puede estar "bastante segura" de que la causa fue algo en la atmósfera.

En este caso, los informes del "terremoto" llegaron desde San Dimas, Los Ángeles, Long Beach y hacia Santa Clarita.

Nuestra estación hermana NBC4 está buscando la fuente del boom sónico, y actualizaremos la nota en cuanto se averigüe.

