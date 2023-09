El sindicato de actores y los estudios de Hollywood reanudan el lunes las negociaciones

Los negociadores de los actores y los principales estudios regresarán a la mesa de negociaciones el lunes en un esfuerzo por acabar con la actual huelga de los actores, dijeron el miércoles los dirigentes sindicales.

"SAG-AFTRA y AMPTP se reunirán para negociar el lunes 2 de octubre. Asistirán varios ejecutivos de empresas miembros de AMPTP. Como las negociaciones continúan, informaremos cualquier actualización sustancial directamente a ustedes", dijo el Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artitsts el miércoles por la noche a través de X (anteriormente Twitter).

El anuncio llega inmediatamente después del fin de la huelga de escritores.

A los escritores se les permitió reanudar su trabajo a las 12:01 a.m. del miércoles, después de que los líderes del Writers Guild of America (WGA) respaldó una propuesta de acuerdo contractual con los estudios de Hollywood, preparando el escenario para una votación de ratificación por parte de los miembros del sindicato.

La huelga de la WGA comenzó el 2 de mayo y los actores se declararon en huelga a mediados de julio sobre muchos de los mismos problemas, incluidas fórmulas residuales para el contenido transmitido y protecciones contra el uso de inteligencia artificial.

Las dos acciones laborales paralizaron la industria del entretenimiento, con actores y escritores protestando diariamente frente a los studios principales de Hollywood.

Mientras que los negociadores de la WGA y la Alliance of Motion Picture and Television Producers, que representa a los estudios, trabajó duro para discutir su acuerdo tentativo, SAG-AFTRA y AMPTP no han mantenido conversaciones oficiales desde que comenzó esa huelga en julio.

SAG-AFTRA representa a unos 160,000 actores. Sus demandas incluyen aumentos salariales, protecciones contra el uso de imágenes de actores a través de la inteligencia artificial, aumento de la compensación por el éxito de los programas de streaming y mejoras en los beneficios de salud y jubilación.

El acuerdo alcanzado por los líderes de WGA y AMPTP incluye aumentos escalonados de salarios mínimos que aumentarán un 5% tras la ratificación, un 4% en mayo de 2024 y 3.5% en mayo de 2025. También hay aumentos en las cotizaciones de salud y pensiones.

El contrato propuesto también incluye restricciones al uso de inteligencia artificial por parte de los estudios, impidiendo que la IA escriba o reescriba material literario y evitar que el material generado por IA se considere material fuente, lo que significa que no puede "socavar el crédito de un escritor".

La propuesta también incluye una nueva fórmula residual para el programa streaming que aumenta la remuneración de programas particularmente exitosos. También incluido son los aumentos salariales para los escritores empleados por las series de televisión, junto con la garantía de empleo para un número determinado de escritores de series, en función del número de episodios que se están produciendo.