El Senado de California vota para exigir la revisión de todos los tiroteos policiales contra personas desarmadas

El Senado de California votó el domingo para requerir que el fiscal principal del estado investigue todos los tiroteos policiales que matan a un civil desarmado, avanzando una de las reformas de más alto perfil introducidas este año en respuesta al asesinato de George Floyd.

El Senado aprobó el proyecto de ley a pesar de la oposición del fiscal general Xavier Becerra, quien ha calificado una versión anterior del proyecto de ley como “insostenible e irrazonable” porque le costaría a su oficina hasta 80 millones de dólares al año. Pero la legislación obtuvo fácilmente suficientes votos para ser aprobada por el Senado con apoyo bipartidista y pronto se dirigirá hacia una votación final en la Asamblea estatal.

"Puedo asegurarles que si los estadounidenses blancos fueran asesinados al mismo ritmo que los afroamericanos y los latinos, no solo en este estado sino en todo el país, estarían pidiendo la disolución de los departamentos de policía en todo el estado", dijo el senador Steven Bradford, un demócrata de Gardena. “Debido a que son personas negras e hispanas, personas a las que nunca has valorado realmente sus vidas en este país, decimos como, 'Oh, deben haberlo merecido'".

Becerra se opuso a una versión anterior del proyecto de ley, que habría dado a las agencias policiales locales la discreción de solicitar una investigación. La oficina de Becerra ha dicho que todavía está revisando las últimas enmiendas.

El asambleísta Kevin McCarty, un demócrata de Sacramento, ha intentado durante años que se apruebe el proyecto de ley, pero no ha podido superar las objeciones de la Oficina del Fiscal General. Este año, el asesinato de Floyd bajo custodia policial ha provocado un movimiento mundial que también ha impulsado las reformas a la vanguardia de las legislaturas estatales.

Ese impulso también llevó al Senado el domingo a aprobar una legislación que prohibiría a los agentes de policía agarrar a las personas del cuellos para asfixiarlos y la restricción de la carótida. Una sujeción del cuello aplica presión a la tráquea de una persona, mientras que una restricción carotídea aplica presión a la arteria carótida de una persona, lo que ralentiza el flujo de sangre al cerebro.

La mayoría de los cuerpos policiales en California ya han prohibido las restricciones del cuello después de que los tribunales estatales y federales determinaron que los departamentos que las utilizan son responsables de los daños en casos de muerte o lesiones graves. Pero la restricción carotídea es más común.

Floyd murió después de que un oficial de la policía se arrodillara en él. No fue un agarre carotídeo, pero el incidente, que fue filmado y se difundió rápidamente en las redes sociales, llevó a los departamentos de policía a reconsiderar el uso de peligrosas restricciones del cuello. Los departamentos de policía de Los Ángeles, San Francisco y San Diego prohibieron el uso de retenciones carotídeas.

Newsom también ordenó a la Comisión de Normas para Oficiales de Policía que dejara de enseñar a los oficiales a usar la restricción.

Algunos republicanos se han negado a apoyar proyectos de ley similares y muchos de ellos se abstuvieron de votar el domingo. El senador Jim Nielsen, un republicano de Red Bluff, votó en contra del proyecto de ley que requiere investigaciones independientes de los tiroteos policiales, y lo calificó como "otra reacción exagerada".

"Esto realmente se dirige hacia una cacería de los profesionales del orden público que sacrifican sus vidas todos los días por nosotros", dijo Nielsen.

La senadora Holly Mitchell, una demócrata de Los Ángeles, se burló de esos comentarios y calificó la legislación como un "nivel apropiado de responsabilidad".

"¿Cómo, por favor, dígame, eso es una falta de respeto y no al contrario una forma de honrar a los cuerpos policiales?" dijo Mitchell.

El proyecto de ley también enfrenta objeciones de grupos de reforma policial que dicen que no va lo suficientemente lejos como para crear un investigador independiente. Creen que la oficina del fiscal general está demasiado atada a los cuerpos policiales.

La legislación establece una extraña batalla entre los legisladores demócratas que controlan la Legislatura y el principal funcionario policial del estado, también un demócrata progresista.

"Si quisiera, podría dar prioridad a las investigaciones independientes para la fuerza letal de la policía", dijo el asambleísta Kevin McCarty de Sacramento. "Podría unirse a otros cinco estados, adoptar esta reforma de sentido común y estar en el lado correcto de la historia".

Becerra ha dicho que su oficina ha intervenido a menudo para investigar asesinatos cometidos por la policía, incluido el tiroteo fatal en 2018 del sospechoso de vandalismo Stephon Clark en Sacramento. Su oficina actualmente está investigando acusaciones de que la policía en Vallejo, en el área de la bahía de San Francisco, actuó de manera inapropiada cuando mataron a Sean Monterrosa mientras respondían a una llamada de saqueo durante las protestas recientes y luego destruyeron pruebas claves.

Clark fue encontrado con solo un teléfono celular; Monterrosa con solo un martillo.

El proyecto de ley de McCarty haría que esas investigaciones fueran obligatorias por parte de un departamento que ya carece de recursos suficientes, dijo Becerra en una carta de oposición incluso antes de que el proyecto de ley fuera enmendado.

"No estamos equipados ni tenemos los recursos para realizar este trabajo de manera rutinaria", dijo Becerra. "Nuestro pequeño equipo de investigadores y fiscales no tiene ni una fracción de la capacidad que poseen nuestros socios locales".