Cancelan clases en Preparatoria El Segundo tras un informe de amenaza a la seguridad

Las clases fueron canceladas el viernes en la Preparatoria El Segundo después de un cierre que siguió a un informe de estudiantes que hablaban de traer un arma al campus.

La escuela recibió una llamada anónima, aproximadamente a las 8:30 a.m., sobre alguien con un arma en el campus, dijo la policía de El Segundo.

La escuela fue cerrada y las aulas fueron evacuadas una por una, dijo la policía.

Las clases fueron canceladas por el resto del día.

En un mensaje a las familias del distrito escolar, la superintendente Melissa Moore dijo que el aviso recibido por la oficina del distrito provino de un miembro de la comunidad que informó haber escuchado a estudiantes de ESHS discutir sobre traer un arma a la escuela.

Esa información fue transmitida a la policía, quien recomendó el cierre y cierre, dijo Moore.

La policía registró el campus, pero no encontraron armas.

Cualquier persona que tenga información debe llamar al Departamento de Policía de El Segundo al 310-524-2200.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.