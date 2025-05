El Real ID entra en vigencia el 7 de mayo: 5 cosas que debes saber si vives en California

No hay plazo que no se venza, ni fecha que no se cumpla.

Este 7 de mayo entra en vigencia la ley del Real ID en Estados Unidos, después de años de aplazar el día en el cual se hará cumplir el uso de este documento a nivel federal.

La ley del Real ID, que fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos en el 2005, finalmente entrará en vigencia el 7 de mayo de 2025.

Esta ley fue implementada por "recomendación de la Comisión del 11 de Septiembre para que el Gobierno Federal estableciera estándares para la emisión de fuentes de identificación, como las licencias de conducir", según información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El documento llamado Real ID será requerido para abordar vuelos dentro de Estados Unidos y entrar en algunos edificios federales como juzgados o bases militares.

Las personas que no tengan un Real ID después de la fecha en la cual entra en vigencia, tendrán que presentar un pasaporte para abordar un vuelo doméstico u otro documento aprobado por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

"Una licencia de conducir o tarjeta de identificación Real ID emitida por California cumple con estos nuevos requisitos y está marcada con un oso y una estrella dorados", según el sitio oficial del Departamento de Motores y Vehículos (DMV, por sus siglas en inglés) en California.

Cinco cosas que debes saber sobre el Real ID si vives en California

1. ¿Cómo obtener el Real ID en California?

El Real ID es un documento reconocido a nivel federal y se puede obtener a través del DMV.

Para tramitar el Real ID las personas deben reunir los documentos requeridos y visitar una oficina del DMV en California. Si deseas comenzar el proceso, debes visitar el sitio web del DMV para iniciar la solicitud en línea enviando los documentos requeridos para probar tu identidad. La solicitud en California está disponible en 10 idiomas, incluido el español.

Después de enviar tu solicitud en línea, debe pedir una cita y visitar una oficina del DMV en California. Aquí puedes encontrar las oficinas disponibles en el estado dorado.

El DMV ha ampliado los horarios para tramitar el Real ID en algunas oficinas en California.

2. ¿Qué documentos necesitas presentar para obtener el Real ID?

Estos son los documentos requeridos para tramitar un Real ID:

Una identificación original o un documento certificado : Entre estos documentos puede ser un pasaporte, certificado de nacimiento, tarjeta verde o certificado de naturalización. En este enlace puedes ver la lista completa. Si cambiaste de nombre legal, debes presentar documentación que lo compruebe (certificado de matrimonio, documentos de adopción, etc.)

: Entre estos documentos puede ser un pasaporte, certificado de nacimiento, tarjeta verde o certificado de naturalización. En este enlace puedes ver la lista completa. Si cambiaste de nombre legal, debes presentar documentación que lo compruebe (certificado de matrimonio, documentos de adopción, etc.) Dos pruebas de residencia en California: Debes presentar dos documentos que muestren tu nombre y la dirección en la que resides en California. Estos documentos pueden ser un contrato de renta, facturas de servicios públicos o extractos bancarios.

Debes presentar dos documentos que muestren tu nombre y la dirección en la que resides en California. Estos documentos pueden ser un contrato de renta, facturas de servicios públicos o extractos bancarios. Y por últimos, debes presentar tu número de seguro social.

Una vez tengas todos tus documentos, puedes iniciar el proceso en línea para obtener tu Real ID.

3. ¿Qué pasa si no tienes tu Real ID antes del 7 de mayo?

Las personas elegibles para obtener un Real ID que no lo hayan tramitado antes del 7 de mayo, pueden continuar viajando dentro de Estados Unidos presentando otro documento aprobado a nivel federal.

"Si deseas seguir usando un pasaporte estadounidense, una tarjeta de pasaporte estadounidense, una identificación militar, una licencia de conducir mejorada u otra identificación aceptada a nivel federal, no necesitas obtener un Real ID; sin embargo, se recomienda" obtenerlo, informó el DMV de California.

Además, el DMV de California recordó que las personas pueden seguir solicitando el Real ID incluso después del 7 de mayo o cuando tengan que renovar su licencia de conducir.

4. ¿Los menores de edad deben tener Real ID?

Según la TSA, los menores de 18 años no deben presentar "identificación cuando viajan con un acompañante dentro de Estados Unidos".

Sin embargo, el adulto debe tener una identificación aceptable para viajar. La TSA pide que contactes a la aerolínea con la cual vas a volar para asegurarte de los requisitos para viajar con menores de 18 años.

5. ¿Pueden obtener el Real ID los beneficiarios de DACA o de TPS?

La respuesta es sí.

Sin embargo, la validez del documento depende del estado migratorio actual de la persona y de los cambios que sean emitidos a nivel federal.

La ley del Real ID permite que los estados emitan "licencias de conducir y tarjetas de identificación temporales (es decir, de plazo limitado) que cumplan con la norma Real ID a los solicitantes que proporcionen evidencia documental válida de que tienen un estatus de acción diferida aprobado", según el DHS.

Asimismo, las personas "con TPS o una persona con una solicitud de TPS pendiente puede obtener una licencia o tarjeta de identificación que cumpla con REAL ID”, según el DHS.

No obstante, el tiempo de validez del documento depende de las designaciones del DHS sobre la nación de origen del beneficiario del TPS. Las extensiones o designaciones del TPS pueden cambiar dependiendo de las órdenes presidenciales o las directivas del DHS.

Los inmigrantes indocumentados que no pueden demostrar residencia legal en Estados Unidos, pueden solicitar una licencia de conducción bajo la ley estatal AB60. Este documento no es el equivalente de un Real ID, pero le permite conducir en California. Más información, aquí.

Para más información sobre el proceso que debe seguir o los documentos que necesita puede visitar el sitio del DMV en California.