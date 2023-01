El programa de vivienda de la alcaldesa Karen Bass centrado en los campamentos se pone en marcha en Venice

Un programa anunciado por la alcaldesa Karen Bass en un esfuerzo para proporcionar vivienda a las personas que viven en campamentos se está aplicando en Venice, las autoridades anunciaron el miércoles.

El programa, denominado Iniciativa Dentro de Seguridad, trabajará para identificar los "campamentos más necesitados'' que tienen una demanda crónica y alta de servicios, de acuerdo con una directiva ejecutiva firmada por Bass el mes pasado. A través de la coordinación entre varios departamentos y agencias de la ciudad, el plan de acción prevé la identificación de viviendas provisionales y, con el tiempo, recursos de vivienda permanente para cada persona que viva en los campamentos.

El programa comenzó inicialmente en Hollywood, en campamentos situados cerca de Cahuenga y la autopista Hollywood (101).

Según Bass y la concejala Traci Park, que representa a Venice, las personas que viven en campamentos cerca de la intersección de las avenidas Sunset y Pacific han aceptado una vivienda después de la difusión, pero no especificaron cuántas personas.

Algunos defensores de los sin techo se han mostrado escépticos ante el plan de la alcaldesa, temiendo que pueda dar lugar a que se desalojen campamentos en contra de los deseos de sus residentes. Bass ha negado que el programa responda a una estrategia punitiva, señalando que se centra en la vivienda y los servicios y "no en la aplicación de la ley''.

La ciudad ha trabajado para identificar moteles que puedan proporcionar alojamiento temporal a quienes viven en campamentos, según los funcionarios. También se está estudiando la posibilidad de arrendar edificios y utilizar viviendas compartidas.

"Estoy orgulloso de unir mis fuerzas a las de la concejala Park para cambiar la forma en que abordamos el problema de los sin techo en Los Ángeles y conseguir que la gente vuelva a casa de forma estratégica y duradera", declaró Bass.

La alcaldesa, que declaró el estado de emergencia por la falta de vivienda como su acto oficial, dijo que pasó la mañana del martes con Park la realización de actividades de divulgación con los residentes del campamento. Park, al igual que Bass, tomó posesión de su cargo hace unas semanas.

"Esta iniciativa pretende demostrar que el gobierno puede ser un lugar para sanar", dijo Park. "No queremos limitarnos a decirlo; queremos demostrarlo. Meter a la gente en habitaciones sin los cuidados que necesitan no funciona. Tenemos que asegurarnos de que tienen un acceso adecuado a los servicios que necesitan, incluidos los de salud mental, traumatología y drogodependencia para los que no están alojados".

La declaración de emergencia -- cuya duración prevista es de seis meses -- permite a Bass adoptar medidas ejecutivas más agresivas para hacer frente a la crisis de los sin techo, aunque el Ayuntamiento tendrá que dar su visto bueno cada 30 días.