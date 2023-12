El presidente Joe Biden y la primera dama partirán de LAX después de visita a Los Ángeles

Se espera que el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden regresen hoy a Washington, D.C. después de dos días de eventos de recaudación de fondos en el área de Los Ángeles, mientras la policía continúa investigando numerosos actos de vandalismo por parte de manifestantes después de la aparición del presidente en un evento de recaudación de fondos repleto de estrellas. en Holmby Hills.

El itinerario del sábado incluía una "reunión de campaña" en una casa en Burk Place en la parte Trousdale Estates de Beverly Hills, según la Casa Blanca. Posteriormente, Biden asistió a una shivá en la residencia de Lyn y Norman Lear en honor al legendario productor de televisión que murió el martes a los 101 años.

La caravana de Biden regresó a su hotel a las 1:59 p.m. el sábado, luego salió a las 3:18 p.m. para una reunión de campaña en una casa en Brentwood, llegando a las 3:33 p.m., pasando junto a peatones que en gran medida lo apoyaban, la mayoría de ellos saludando. Un hombre sostenía una bandera palestina y otro sostenía una bandera que decía "No me culpen, voté por Trump".

A las 5:05 p.m., la caravana de Biden llegó a la casa de los inversionistas José Feliciano y Kwanza Jones. Después de que Feliciano y Jones dieron la bienvenida a los invitados, la primera dama presentó al presidente, quien ingresó a la sala a las 5:47 p.m. Durante su discurso de 15 minutos, reflexionó sobre cómo sentía que sus políticas han ayudado a los latinos y negros. La caravana del presidente regresó a su hotel sin incidentes a las 6:21 p.m.

El viernes, el presidente fue recibido por celebridades, varios funcionarios electos de California y un grupo de manifestantes de "Gaza Libre" estimados en 1.000 personas afuera del acto de recaudación de fondos en Holmby Hills, donde Biden habló durante más de 10 minutos.

Los manifestantes se habían reunido el viernes por la tarde en el cercano Holmby Park para condenar la financiación estadounidense de los ataques militares israelíes en Gaza. Uno de ellos sostenía un cartel que decía: "No hay votos para el asesino en masa".

"En un momento se emitió una orden de reunión y dispersión ilegal debido a las acciones de los manifestantes, incluido arrojar objetos a los agentes y a los vehículos que pasaban", dijo el jefe de policía de Los Ángeles, Michel Moore, en un comunicado.

"La multitud se dispersó lentamente y no se realizaron arrestos, no se hizo uso de la fuerza y ningún oficial resultó herido".

Más tarde, los manifestantes marcaron varios negocios de Westwood y otros edificios a lo largo del corredor de Wilshire Boulevard, incluida la Iglesia Metodista Unida de Westwood, y gran parte del vandalismo se documentó en las redes sociales.

Alguien pintó con aerosol "Gaza libre" en la pared de un edificio de apartamentos en Wilshire Boulevard, frente al Templo del Sinaí, según informes de los medios. Algunos de los residentes del edificio arrojaron objetos a la multitud, dijo el Daily News.

Otros pintaron mensajes con aerosol que incluían las palabras “Asesinos de bebés”, “Los Ángeles dice no al genocidio Joe”, “¡¡¡Alto el fuego ahora!!! ¡Poner fin a los crímenes de guerra!” y “La sangre de los inocentes está en vuestras manos”.

Publicaciones en múltiples sitios de redes sociales indicaron que las manifestaciones fueron organizadas por el grupo Movimiento Juvenil Palestino.

“¡Nuestra comunidad está actualmente reunida en Holmby Park para hacerle saber a Biden que NO le permitiremos realizar una recaudación de fondos para su campaña 2024 en nuestro propio patio trasero mientras continúa apoyando el genocidio de los palestinos!” lee una de las publicaciones del grupo en Facebook.

“La policía de Los Ángeles está al tanto de los actos de vandalismo que ocurrieron anoche en el área de Westwood por parte de manifestantes que marchaban desde una manifestación anterior. El graffiti se está eliminando hoy y se han tomado informes de delitos”, anunció el sábado la policía de Los Ángeles.

"Desafortunadamente, dada la naturaleza de la multitud junto con sus movimientos y la preocupación del comandante del incidente de que el grupo intentara ingresar a la autopista cercana, el departamento no pudo identificar de inmediato a los responsables", continuó la policía.

“La policía de Los Ángeles está investigando activamente estos crímenes. Si bien el LAPD apoya plenamente los derechos de la Primera Enmienda para las manifestaciones pacíficas, no toleraremos la violencia ni el vandalismo de ningún tipo”.

El representante Ted Lieu, demócrata por Torrance, cuyo distrito incluye a Westwood, condenó el vandalismo.

“Los actos antisemitas y el vandalismo en Westwood son despreciables. No existe ningún "contexto" en el que el antisemitismo sea aceptable. Es vil, repugnante y aborrecible”, escribió Lieu en X. “Insto a las autoridades a investigar y procesar con todo el rigor de la ley”.

La concejal de Beverly Hills, Lili Bosse, escribió el sábado X: “Pintar con aerosol un repugnante grafiti de odio a los judíos en una propiedad privada en Westwood anoche, cánticos de odio mientras marchaban, hasta aquí una ‘manifestación pacífica’. ¿Cómo es que tanto odio está bien para tanta gente? S.I.L.E.N.C.E está hablando MUY alto”.

Bosse es hija de sobrevivientes del Holocausto.

"La Oficina de Embellecimiento Comunitario envió cuatro equipos hoy para eliminar todos los graffitis y volverá a salir mañana", publicó la concejal de la ciudad de Los Ángeles, Katy Yaroslavsky, el sábado por la noche en X.

Mientras tanto, Jill Biden también emprendió el camino en el Sur, apareciendo en un evento de recaudación de fondos de campaña el sábado en NeueHouse Hollywood organizado por Matthew Crowley y Martha Leon De La Barra, vicepresidenta global de construcción NeueHouse en CultureWorks Group.

La primera dama fue presentada por la actriz Connie Britton y habló durante 11 minutos ante una audiencia de unas 100 personas.

“Me gustaría que esta elección se tratara de simples diferencias políticas. Ojalá se tratara de diferencias de carácter o mérito. Pero fundamentalmente, lo que se tratará en estas elecciones es la democracia'', dijo.

“Somos el partido que lo defiende, no el que lo destroza. Somos el partido que considera sagrada la transferencia pacífica del poder, no el que asaltó el Capitolio el 6 de enero. Usted y yo somos el partido que protege el derecho del pueblo de esta nación a vivir libremente, no el que alaba a los opresores. pulgar de los dictadores”.

Después del discurso, participó en un debate moderado por la actriz Elizabeth Banks.

Jill Biden llegó a Los Ángeles antes que su esposo, aterrizó el viernes por la tarde en el aeropuerto Hollywood Burbank y luego viajó directamente al Centro Médico Cedars-Sinai para recorrer los laboratorios de investigación como parte de la Iniciativa de la Casa Blanca sobre la Investigación de la Salud de la Mujer.

También recorrió el Barbra Streisand Women's Heart Center y el Smidt Heart Institute, según la Casa Blanca.

"La investigación sobre la salud de las mujeres no ha recibido financiación suficiente durante décadas y muchas afecciones que afectan principalmente y sólo a las mujeres o que las afectan de manera diferente han recibido una atención limitada, como las migrañas debilitantes y los ataques cardíacos no diagnosticados", dijo Biden a una multitud de unas 300 personas después de su gira.

Añadió que debido a esas brechas de financiación, “entendemos muy poco sobre estas condiciones y cómo ayudar a los millones de mujeres que luchan contra ellas. Y estas brechas son aún mayores para las comunidades que históricamente han sido excluidas de la investigación, incluidas las mujeres de color y las mujeres con discapacidades”.

La Iniciativa de la Casa Blanca sobre Investigación sobre la Salud de la Mujer tiene como objetivo "impulsar al gobierno federal y a los sectores privado y filantrópico para estimular la innovación, desencadenar inversiones transformadoras para cerrar brechas en la investigación y mejorar la salud de las mujeres", según la Casa Blanca.

El presidente Biden llegó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles procedente de Las Vegas alrededor de las 5 p.m. el viernes después de pronunciar un discurso sobre cómo su “Agenda de Inversión en Estados Unidos” está impulsando su visión de infraestructura en todo el país.

Bajó rápidamente del Air Force One y subió a un helicóptero militar para volar a Santa Mónica, donde luego entró en una caravana para asistir a la recaudación de fondos.

Durante su discurso del viernes, el presidente se centró en la amenaza que cree que representa el expresidente Donald Trump para la democracia.

“Creo que, literalmente, el futuro de la democracia estadounidense está en juego”, dijo Biden en la casa del ex embajador de Estados Unidos en España, James Costos, y del diseñador Michael Smith. “La mayor amenaza que plantea Trump es para nuestra democracia, porque si la perdemos, lo perdemos todo.

"Seremos una de esas generaciones que podrán decir: 'Salvamos la democracia'".

Las encuestas han mostrado que Trump tiene una ventaja abrumadora en la carrera por la nominación presidencial republicana de 2024. Otras encuestas han mostrado que tiene una ligera ventaja sobre Biden en una posible carrera electoral general de 2024.

Biden también habló sobre el historial económico de su administración y la confirmación de más de 160 jueces federales.

Jill Biden, el cineasta Steven Spielberg, el director Rob Reiner, la productora de televisión Shonda Rhimes, el gobernador Gavin Newsom, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por San Francisco, y el representante Adam Schiff, demócrata por Burbank, estuvieron entre los asistentes.

El desarrollador multimillonario Rick Caruso estuvo entre los coanfitriones del evento.

"Estoy totalmente dispuesto a apoyar a Joe Biden como presidente", publicó Caruso en Instagram. “No podemos permitirnos el caos de Trump y su desprecio por los principios fundamentales de nuestra democracia. Necesitamos un líder estable que tenga la experiencia para guiar a los estadounidenses a través de las complicaciones de nuestro mundo”.

El cantante Lenny Kravitz actuó después del discurso de Biden.

Según el sitio web de noticias de entretenimiento Deadline, las entradas oscilaban entre 1.000 y 500.000 dólares. Aquellos que contribuyeron con 25.000 dólares o más tuvieron acceso a una línea de fotografías.

Los funcionarios del Partido Republicano condenaron el cambio de recaudación de fondos de Biden.

“Hoy, Biden escuchará las preocupaciones de los elitistas de Hollywood en lugar de los californianos comunes y corrientes que sufren una epidemia de delitos violentos, un aumento del costo de vida y el déficit récord de 68 mil millones de dólares de Gavin Newsom”, dijo el viernes el portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso, Ben Petersen, en un comunicado. “No es de extrañar que Biden esté arrastrando a los demócratas en carreras competitivas para la Cámara de Representantes”.

La presidenta del Partido Republicano de California, Jessica Millan Patterson, dijo en un comunicado que el nivel de aprobación de Biden en California está en "mínimos históricos".

“Parece que ni siquiera la California profundamente azul puede respaldar su desastrosa agenda de alta inflación, fronteras abiertas, política exterior débil, escuelas deficientes y criminalidad rampante”, dijo Patterson. "Ninguna cantidad de tiempo dedicado a codearse con las élites de Hollywood mientras se jacta de los méritos imaginarios de la 'Bidenomía' cambiará el hecho de que la presidencia de Joe Biden es un fracaso abyecto".