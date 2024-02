“El niño estaba tirado”: buscan a conductor que atropelló mortalmente a menor de 5 años

La policía pidió el lunes la ayuda del público para encontrar al conductor que atropelló mortalmente a un niño de 5 años y dejó herida a su abuela en una calle en Gardena.

El mortal accidente ocurrió alrededor de las 10:30 a. m. del domingo en la intersección Marine y Budling, según la policía de Gardena.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El hijo de la abuela que fue atropellada dijo que la familia está destrozada y que su mamá solo presentó una fractura y se encuentra en condición estable mientras la policía busca al conductor que se dio a la fuga.

“Me asomé y vi al niño que estaba tirado y fui para allá corriendo con la esperanza de que estuviera vivo, pero ya no”, dijo Teresa Jiménez, testigo.

Jiménez cuenta que cuando escuchó el ruido de impacto, alertó a su familia del mortal atropellamiento que había ocurrido en la intersección transitada. El conductor que arrolló al niño de cinco años y su abuela, de acuerdo con otros testigos, comentaron que presuntamente se habría llevado un semáforo en rojo.

“[Los testigos dijeron] que los aventó y que todavía les pasó por encima”, dijo Jiménez.

El menor fue identificado por el servicio médico forense como Patrick Mateo Chacón, de cinco años, y murió en la escena. Su abuela, que lo acompañaba, fue identificada por familiares como Emma Chacón, de 77 años.

Uno de los hijos de la víctima de la señora Chacón dijo que su madre se encuentra en condición estable en el hospital y tendrá una cirugía el viernes.

La policía de Gardena señaló que el exceso de velocidad no fue un factor en el mortal accidente. Los investigadores subrayaron que el atropello fue un crimen y que lo investigan como tal, y están tras la pista de un conductor que manejaba una camioneta deportiva de tamaño mediano de color oscuro.

El incidente ocurrió cerca de una escuela en una intersección con un semáforo en la que, según los vecinos, casi todas las semanas ocurre un accidente y aunque la policía asegura que el exceso de velocidad no fue un factor en esta tragedia, los vecinos denuncian que muchos automovilistas sí exceden el límite.

“La ciudad no está haciendo lo suficiente en esta esquina para prevenir accidentes y que no mueran personas —ojalá esto no ocurra otra vez”, dijo Josué Landa, residente del área.

La policía de Gardena insta a cualquier persona con información a llamar al (310) 217-6189 o (310) 217-6122.