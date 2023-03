Incendio en complejo de apartamentos en El Monte cobra la vida de una persona

Una persona fue encontrada muerta dentro de un complejo de apartamentos después de que estallara un incendio en El Monte el lunes por la mañana.

El incendio ocurrió en un complejo de apartamentos de dos pisos, ubicado en la cuadra 11400 de la Calle Magnolia, alrededor de las 3 a.m. Una unidad en el nivel superior estaba completamente envuelta en llamas. El fuego se propagó a través del ático ya una unidad adyacente.

Los vecinos del complejo fueron desalojados y cuando los bomberos entraron a registrar el predio encontraron a un individuo sin vida. No se reportaron otras lesiones.

Una mujer, identificada como Crystal Moss, de 38 años, habría dicho a los bomberos que ella inició el fuego después que supuestamente utilizó un encendedor para prender un “árbol de la vida para quemar la energía negativa, la tristeza y el dolor de su vida”, pero que no quería lastimar a nadie.

Según las autoridades, algunos residentes informaron haber escuchado algunos estallidos. En el interior de una unidad se ubicaron municiones, municiones y armas de fuego.

“El sonido de estallido que los residentes estaban reportando eran las municiones sueltas dentro de la unidad de bomberos”, dijo el jefe de batallón Frank Garrido, del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles.

No está claro cuál fue la causa del incendio. Se desconoce la identidad de la víctima fallecida.

La policía de El Monte también ayudará en la investigación.

