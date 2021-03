El Maratón de Los Ángeles 2021 ha sido reprogramado para el 7 de noviembre

El Maratón de Los Ángeles 2021 que fue retrasado por la pandemia ha sido reprogramado para el 7 de noviembre, anunciaron los organizadores el lunes.

La 36a edición de la carrera anual se fijó originalmente para el 21 de marzo y luego se retrasó hasta el 23 de mayo debido a la pandemia de COVID-19. Los organizadores anunciaron en enero que el evento se trasladaría al otoño, pero la fecha exacta no se confirmó hasta el lunes.

Como de costumbre, él LA Big 5K se llevará a cabo el día antes del maratón.

La Fundación McCourt, que organiza el maratón y el Rose Bowl 5K y el medio maratón, anunció un cambio importante en el recorrido del Maratón de Los Ángeles el año pasado, reemplazando el recorrido "Stadium to the Sea" en el que se había corrido desde 2010 por un "Stadium to the Stars” desde el Dodger Stadium hasta Brentwood, donde los corredores retrocederán en los bulevares de San Vicente, Sepúlveda y Santa Mónica, terminando en Avenue of the Stars en Century City.

El cambio se hizo porque “los costos drásticamente aumentados cotizados por la ciudad de Santa Mónica para la carrera del maratón de 2021, y eventos futuros, hicieron que permanecer en Santa Mónica fuera económicamente inviable", según la fundación.

Murphy Reinschreiber, director de operaciones de la Fundación McCourt, dijo en un comunicado el lunes que la línea de meta de Avenue of the Stars “permite una experiencia de finalización más vibrante y emocionante de lo que era posible anteriormente. Esperamos que las millas finales y la línea de meta sean lo más destacado de la experiencia imprescindible de clase mundial que es el Maratón de Los Ángeles".

Los organizadores también dijeron que la ubicación de Century City permitirá más actividades posteriores a la carrera, como un festival al final más grande, conciertos, reuniones y entretenimiento VIP.

El Maratón de Los Ángeles se ha celebrado en marzo desde su edición inaugural en 1986, excepto en 2009 y 2016.