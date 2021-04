El helicóptero Ingenuity ‘no despegó del suelo’ en su cuarto intento de vuelo en Marte

El cuarto vuelo del helicóptero Ingenuity del Laboratorio de Propulsión a Chorro en Marte “no despegó” el jueves, y los gerentes de la misión estaban evaluando los datos del helicóptero para determinar los próximos pasos.

No se dio a conocer de inmediato información sobre lo que impidió que ocurriera el vuelo. Según una publicación de JPL en Twitter: “El ambicioso cuarto vuelo del #MarsHelicopter no despegó, pero el equipo está evaluando los datos y tratará de volver a intentarlo pronto. Los mantendremos informados”.

Envalentonados por los primeros tres vuelos exitosos del helicóptero, los gerentes de la misión planeaban impulsar el “sobre de rendimiento” de la nave durante el vuelo del jueves.

El vuelo desde Wright Brothers Field, el nombre dado a la base del helicóptero en Marte, estaba programado para las 7:12 a.m., hora de California. No se esperaba que los datos del vuelo regresaran al JPL hasta aproximadamente tres horas después, a las 10:21 a.m.

El helicóptero Ingenuity, que llegó a Marte dentro del robot explorador Perseverance, logró volar más tiempo esta vez.

Fue justo antes del mediodía que JPL anunció que el vuelo no había ocurrido.

Se esperaba que el cuarto vuelo viera a Ingenuity subir a una altura de 16 pies, luego volar hacia el sur, “volando sobre rocas, ondas de arena y pequeños cráteres de impacto”, por 276 pies.

Se esperaba que la cámara orientada hacia abajo del helicóptero comenzara a tomar fotos cada cuatro pies, hasta que alcanzara una distancia de 436 pies desde su punto de partida. Luego se programó el ingenio para detenerse, flotar y regresar a Wright Brothers Field.

“Para alcanzar la distancia necesaria para este vuelo de exploración, vamos a romper nuestros propios récords de Marte establecidos durante el vuelo tres”, dijo Johnny Lam, piloto de respaldo de Ingenuity en JPL, antes del intento.

“Estamos aumentando el tiempo en el aire de 80 segundos a 117, aumentando nuestra velocidad aérea máxima de 2 metros por segundo a 3.5, y más que duplicando nuestro alcance total”.

Se espera que los funcionarios de la NASA y el JPL celebren una conferencia de prensa el viernes a discutir los planes futuros de Ingenuity.