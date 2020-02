Pronto comenzará el gran homenaje a Kobe y Gianna Bryant

El gran homenaje oficial de la ex estrella de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant, y su hija, Gianna, comenzará el lunes a las 10 a.m. en el Staples Center, y los organizadores han instado a las personas sin boletos a mantenerse alejados de la arena.

"Esperamos que todos presten atención al mensaje y se queden en sus oficinas, rodeados de sus amigos o en casa con sus familiares o seres queridos, porque será un tributo muy emotivo para ese día y queremos que la gente pueda disfrutarlo", dijo el presidente del Staples Center, Lee Zeidman, a periodistas fuera del lugar.

Bryant y Gianna murieron juntos con otras siete personas en un accidente de helicóptero en Calabasas el 26 de enero.

El viernes, Zeidman y el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Michel Moore, enfatizaron que la ceremonia no se transmitirá en ninguna de las pantallas al aire libre del Staples Center o en la adyacente plaza de L.A. Live.

"Este es, para ser claros, un evento mundial con boletos en este lugar", dijo Moore. "Y lo que eso significa es, si no tienes boleto o credencial, no se te permitirá ingresar. ... El punto es que no impacten al resto de la comunidad del centro de Los Ángeles al tratar de venir aquí y ser parte de algo de lo que no eres parte''.

Moore y Zeidman señalaron que no anticipan problemas de personas que intentan "bloquear" el evento o causar una molestia, y ambos dicen que la comunidad ha mostrado el mayor respeto en las semanas posteriores al accidente aéreo que mató a Bryant, de 41 años, Gianna, de 13, y otras siete personas.

Sin embargo, distintos accidentes resultaron en complicaciones alrededor del centro de Los Ángeles la mañana del lunes para los que se dirigían hacia el homenaje.

Cerraron algunas calles al rededor del Staples Center, incluyendo a:

la calle Georgia

Chick Hearn Court

Otras calles afectadas incluyen a:

la calle Figueroa

la calle 11

el bulevar Olympic

Junto con Bryant y su hija, también murieron en el accidente:

- John Altobelli, de 56 años, entrenador desde hace mucho tiempo del equipo de béisbol Orange Coast College, junto con su esposa, Keri, de 46 años, y su hija de 13 años, Alyssa, quien fue compañera de Gianna en el equipo de baloncesto de la Academia de Deportes Mamba de Bryant;

- Sarah Chester, de 45 años, y su hija Payton de 13 años, que también jugó con Gianna y Alyssa;

- Christina Mauser, de 38 años, una de las entrenadoras asistentes de Bryant en el equipo de la Academia Mamba; y

- Ara Zobayan, de 50 años, el piloto del helicóptero.

Zeidman señaló que hasta 350,000 personas visitaron el memorial que creció afuera del Staples Center en los días posteriores al accidente, y sin ningún incidente.

Calles principales, como los bulevares Pico y Olympic, cerca de la arena, permanecerán abiertos, pero las calles más pequeñas en las afueras del Staples Center y el L.A. Live serán bloqueadas y estarán accesible sólo para las personas con boletos.

Zeidman dijo que no tenía detalles sobre la cantidad de boletos que compraron los fanáticos, pero que 20,000 asientos estaban disponibles en la arena.

Las puertas del Staples Center abrirán a las 8 a.m., e instó a todos los que tengan boletos a estar en sus asientos a las 9:45 a.m.

Zeidman también dijo que no tenía información sobre quién hablará en el homenaje.

“En este momento es una situación muy fluida'', dijo Zeidman. “La familia y los Lakers de Los Ángeles se están acercando a las personas a quienes les gustaría ser parte de esta ceremonia. No tenemos una idea exacta de lo que van a hacer, fuera de lo que ya se sabe, que vamos a tener 20,000 asientos listos para hacer lo que quieran hacer desde un punto de vista de sonido, LED o memorial”.

Los precios de las entradas para el homenaje costaban entre $24.02 y $224. El precio del boleto, junto con la fecha del evento, son todos en reconocimiento de la camiseta de Bryant, el número 24, y el número 2 de Gianna.

Todos los ingresos de la venta de boletos serán donados a la Mamba y Mambacita Sports Foundation.

Los boletos no son transferibles, lo que significa que cualquiera que ingrese a la arena, debe ingresar como quien compró el boleto.

Pacific Park en el muelle de Santa Mónica honrará a Bryant en su rueda de la fortuna de 90 pies de altura con "LA (ama) 24" y "LA (ama) 8", junto con exhibiciones de colores y adornos dorados y morados, desde el atardecer hasta la medianoche del lunes.

LAX también tuiteó el domingo que sus torres de alta tensión "volverán a iluminarse de morado y dorado esta noche y mañana por la noche mientras la ciudad y los fanáticos de todo el mundo lloran esta terrible pérdida de vidas".