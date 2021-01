El distrito escolar de Walnut Valley responde a acusaciones de abuso sexual

El Distrito Escolar Unificado de Walnut Valley, responde este viernes a una demanda por negligencia y discriminación racial presentada esta semana en nombre de una niña negra que supuestamente fue abusada sexualmente más de 50 veces en la escuela por sus compañeros de estudios, no abordó directamente los reclamos, pero dijo que la seguridad de todos es la principal preocupación del distrito.

El demandante, que ahora tiene 11 años, se identifica solo como L.C. en la demanda del Tribunal Superior de Los Ángeles presentada el martes, que alega supervisión negligente de menores, discriminación racial, incumplimiento del deber de informar sospechas de abuso infantil y una violación del Código Civil estatal.

“La salud, la seguridad y la protección de todos los estudiantes, profesores y personal del distrito sigue siendo nuestra máxima prioridad y tiene una política de tolerancia cero para la mala conducta o el abuso de cualquier tipo”, se lee en el comunicado emitido por WVUSD.

“El distrito continúa brindando altos niveles de capacitación para garantizar que el personal y los estudiantes tengan todo lo que necesitan para estar seguros y tener éxito”.

Según el comunicado, el distrito está “comprometido con la comunicación abierta y transparente con los estudiantes, padres y profesores, el personal y la comunidad”.

La demandante comenzó a asistir a la escuela primaria CJ Morris en Walnut como estudiante de jardín de infantes en el otoño de 2014. El abuso comenzó durante el año escolar 2016-17, cuando ella y otros estudiantes de segundo grado fueron llevados a un campo viaje a Cal Poly Pomona, dice la demanda.

Mientras regresaba a la escuela primaria Morris, un niño sentado junto al demandante lo obligó a tocarlo, un acto que repitió varias veces en fechas posteriores en todo el campus, incluso en el aula, según la demanda.

También le indujo a cometer actos sexuales más graves con él, alega la denuncia.

Cuando el demandante llegó al tercer grado en el otoño de 2017, el mismo niño que presuntamente abusó de ella el año escolar anterior les contó a sus amigos lo que le había hecho, según la demanda.

“Luego, él y los otros estudiantes varones, al menos otros cinco, procedieron a abusar sexualmente del demandante varias veces en todo el campus, incluso en (el) aula, el edificio de administración, la biblioteca y los baños de la escuela”, dice la demanda.

Los presuntos actos de abuso sexual ocurrieron más de 50 veces, según la demanda, que además alega que el distrito mostró prejuicios raciales hacia la demandante al acusarla de inventar sus relatos de abuso sexual, al no castigar adecuadamente a los niños que la atacaron, todos menos uno de los cuales no eran negros, y al no aliviar sus temores, los mismos chicos podrían abusar de ella si regresaba a la escuela.