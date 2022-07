Un juez condenó recientemente a Morgan Fowler a más de 200 años de prisión por abusar sexualmente de adolescentes. Dos de sus víctimas hablaron exclusivamente con nuestra cadena hermana NBCLA, una de las cuales les contó a los investigadores sobre los horrores que ocurrían dentro de la casa de Fowler, incluido un calabozo sexual.

"Creía que era un dios. Creía que nunca lo atraparían sin importar nada", dijo una de sus víctimas, que se hace llamar Holli.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Fowler era un actor fantasma que se hacía llamar Trixster. Holli dijo que conoció a Fowler porque estaba interesada en hacer maquillaje tipo Halloween. En ese momento, Holli tenía 17 años y Fowler 26. Holli dice que su relación laboral eventualmente se convirtió en sexual.

“Se llevaba a mujeres jóvenes vulnerables como yo y otras, y decía: ‘soy el hombro en el que puedes llorar, soy la persona con la que puedes hablar, puedo entenderte mejor que nadie", dijo.

Holli dijo que Fowler manipulaba a sus víctimas, poniéndolas contra sus familias para controlarlas.

"Te hacía creer que todo el mundo te perseguía, que él era la única persona en la que podías confiar", dijo.

Fowler vivía en una casa en Lake Elsinore, y Holli dijo que dentro del garaje construyó una mazmorra sexual.

Una imagen granulada del interior de los zapatos de una cama que, según Holli, tenía una jaula debajo. También había látigos y garfios a los que se podía atar a la gente.

"Me violó en su propia casa y me sentí avergonzada. Sentí asco conmigo mismo y me hizo creer que era mi culpa", dijo otra víctima que se hizo llamar AJ. “Cuando alguien te coacciona, te pone las manos encima, o te manipula y te viola, te sientes impotente”.

AJ tenía 16 años cuando conoció a Fowler mientras trabajaba como voluntaria con él en casas embrujadas. Ella dijo que Fowler tendría grandes fiestas en su casa.

"El alcohol y las drogas siempre iban a estar disponibles", dijo. "Su objetivo principal era crear un entorno en el que pudiera ser sexualmente tortuoso".

AJ dijo que tanto ella como Holli finalmente pudieron alejarse de Fowler después de unos dos años.

Holli es la primera que se presentó ante los investigadores del alguacil. Más tarde encontraron un total de 18 víctimas, muchas de ellas adolescentes.

Los fiscales dicen que los ataques ocurrieron entre 2007 y 2018. El jueves pasado, un juez del condado de Riverside sentenció al hombre de 32 años a 215 años de prisión.

"Era un depredador y es un depredador", dijo Holli.

Holli espera que los padres escuchen sus consejos para que otros niños no se conviertan en víctimas de los depredadores sexuales.

"Hable con sus hijos. Dígales que pueden confiar en ustedes y que no los juzgarán. Yo pensé que me iban a juzgar y fue exactamente lo contrario", añadió.