El condado de Orange reporta menos de 100 nuevos casos de COVID-19

El condado de Orange informó el miércoles solo 73 nuevos casos de COVID-19 y cinco muertes más, la mayoría de las cuales se remontan a febrero, a medida que las tasas de hospitalización disminuyeron.

Los nuevos casos elevaron el total del condado a 253,737 desde que comenzó la pandemia, mientras que el número de muertos aumentó a 4,944.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El número de pacientes con COVID-19 en los hospitales del condado disminuyó de 128 el martes a 125, mientras que el número de pacientes de la unidad de cuidados intensivos se redujo de 27 a 24.

Los promedios semanales del condado de Orange para las métricas de COVID-19, que se publican los martes, lo mantuvieron en el nivel naranja del sistema de reapertura económica del estado, aunque cumple con dos de las tres categorías para el nivel amarillo menos restrictivo, según las cifras más recientes.

Bail reduced for father of suspect in student’s killing

Los promedios semanales del condado para la tasa de casos diaria ajustada por cada 100,000 residentes mejoraron de 2.8 el martes pasado a 2.6. La tasa general de positividad de la prueba se mantuvo en 1.4%. La tasa del Cuartil de Equidad en Salud del condado, que mide la positividad en puntos críticos en comunidades desfavorecidas, aumentó de 1.7% a 1.9%.

Las tasas de positividad del condado califican para el nivel amarillo, pero los recuentos de casos todavía están en el nivel naranja. Una graduación en el nivel amarillo requiere que la tasa de casos sea inferior a 2 por cada 100,000 personas. Un condado debe mantener métricas para un nivel durante dos semanas antes de graduarse a un nivel menos restrictivo.

"Una cosa que preocupa es la cantidad de personas que están hospitalizadas ahora parecen ser más jóvenes y eso también ocurre en todo el estado", dijo el Dr. Clayton Chau, director de salud pública del condado y director de la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange en la Junta de Supervisores en su reunión ordinaria el martes.

“Eso es porque lo hemos hecho bastante bien en la vacunación de nuestras víctimas más vulnerables de 65 años o más”, dijo Chau.

Randy Serrano tiene la información.

Hasta el 18 de abril, el condado había vacunado al 80% de sus residentes en ese grupo de edad, dijo. Mientras tanto, el supervisor Don Wagner refutó un tweet que sugería que se suscribió a una teoría de la conspiración desacreditada en la reunión de la junta del martes de que las vacunas incluyen algún tipo de ingrediente utilizado para rastrear a los destinatarios. La cita fuera de contexto de Wagner preguntándole a Chau sobre la teoría de la conspiración sugirió que él creía en ella cuando en realidad le estaba pidiendo a Chau que explicara a los muchos residentes que adelantaron la afirmación el martes de que estaban equivocados.

"Es deshonesto lo que están tratando de decir", dijo Wagner a City News Service. “Está claro en contexto. Estábamos pasando por todas las cosas que decían". La afirmación de que las vacunas se pueden utilizar para rastrear a los receptores “no es algo que deba tomarse en serio. El gobierno del condado no está tratando de invadir la privacidad de nadie o de ponerle microchips a las personas ni nada de eso...En contexto, está muy claro que estábamos llevando al Dr. Chau a través de la desinformación para darle la oportunidad de desacreditarla y asegurarle al público no está sucediendo nada nefasto ”, dijo Wagner.

Muchos de los oradores del martes continuaron atacando el concepto de un "pasaporte de vacunas", que no es lo mismo que el sistema de verificación de vacunas que está adoptando el condado. “Estamos tratando de darles a nuestros pacientes la prueba que quieren de que han sido vacunados”, dijo Wagner.

Cualquiera que reciba una vacuna en un sitio administrado por el condado puede optar voluntariamente por un proceso que genera un código QR que probará la vacunación. Si las empresas privadas quieren restringir el acceso en función de las vacunas, pueden hacerlo, pero el condado no tiene la intención de hacer lo mismo en la propiedad pública, dijeron las autoridades.

De acuerdo a expertos en salud, entre un 70% y un 80% de la población debe haberse vacunado o tener anticuerpos para alcanzar la inmunidad colectiva. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

“No hay un mecanismo de rastreo”, dijo la supervisora ​​Lisa Bartlett. “No hay un gran gobierno siguiéndolos. Si tienen un teléfono inteligente, ya están siendo rastreados".

“Hay empresas de marketing que, si tienes un teléfono inteligente y un GPS, pueden rastrearte. Si tiene un automóvil con una caja negra, las compañías de seguros y los fabricantes de automóviles pueden averiguar dónde estaba el vehículo si es robado".

El código QR tampoco contendrá nada más que el nombre del destinatario y la verificación del recibo de la vacuna, dijo Chau. “No hay información sobre la (Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud). Es solo una cuestión de conveniencia”, dijo Bartlett.

La supervisora ​​Katrina Foley y el presidente de la junta, Andrew Do, señalaron que recibieron una carta del Consejo Empresarial del Condado de Orange apoyando un programa de verificación de vacunas. Mientras tanto, el condado ha dispensado 2.57 millones de dosis de vacunas con 978,000 personas consideradas completamente vacunadas, dijo Chau. Aproximadamente 1.9 millones de personas han recibido su primera dosis, dijo Chau. El condado continúa evaluando alrededor del promedio estatal, dijo Chau.

Algunos análisis realizados en Estados Unidos muestran una posible reducción de los efectos neutralizadores de las vacunas contra esta variante.

El promedio del condado esta semana es de 308.8 por cada 100,000 habitantes. El condado recibió 9,555 pruebas el miércoles, elevando el total a 3,633,674. Chau dijo que el condado espera recibir un 22% menos de vacunas en las próximas dos o tres semanas. No es seguro por qué es así, pero Chau dijo que probablemente tiene que ver con la pausa en la distribución de la vacuna Johnson & Johnson, que se levantó el viernes, mientras que los funcionarios estudiaban los problemas de coagulación de la sangre en unas 15 personas de los 8 millones de receptores.

Chau también dijo que anticipa que la demanda de vacunas en los sitios de súper puntos de distribución administrados por el condado disminuirá pronto, lo que provocará un giro hacia más clínicas móviles para apuntar a la vacilación de vacunas entre ciertos grupos demográficos.

"Tendremos que considerar cómo consolidamos o cerramos los super POD porque los recursos probablemente superarán la demanda", dijo Chau.

Bartlett dijo que parece que el condado necesita vacunar a 740,000 residentes más, "que es mucho", antes de que el condado pueda lograr la inmunidad colectiva.

Chau admitió cierta ansiedad por alcanzar la inmunidad colectiva a tiempo para una meta de mediados de junio debido a la disminución de la asignación de vacunas. La junta votó el martes para gastar $5 millones del dinero del paquete de ayuda federal para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro relacionadas con las artes y $10 millones para la asistencia de "brecha alimentaria" para personas mayores y otras personas que experimentan "inseguridad alimentaria" como resultado de la pandemia.