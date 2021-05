El condado de Orange registra 47 nuevos casos de COVID-19

El condado de Orange informó este domingo 47 nuevas infecciones por COVID-19 y dos muertes adicionales. El número de pacientes con coronavirus en los hospitales del condado aumentó de 68 el sábado a 69 el domingo, y el número de pacientes de la unidad de cuidados intensivos aumentó de nueve a 10, según la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange.

Las cifras del domingo aumentan el total acumulado a 255,022 casos y 5,049 muertes.

El domingo se informaron otras 6,420 pruebas de COVID-19, lo que eleva el total del condado a 3,867,047. La buena noticia llega cuando surgen más señales de un regreso a la normalidad, como la reapertura de Knott's Berry Farm al público el viernes.

El parque temático Buena Park está celebrando su centenario, que se suspendió debido a la pandemia del año pasado.

Andrew Noymer, profesor de salud de la población y prevención de enfermedades de UC Irvine, respaldó el anuncio del estado el viernes de que todavía estaba en camino de levantar la mayoría de sus regulaciones COVID-19 a mediados de junio.

"De hecho, creo que está bien lo que están haciendo, lo crea o no, pero hay una advertencia", dijo Noymer a City News Service. "Es posible que debamos dar un giro de 180 grados y volver al mundo del enmascaramiento en algún momento en el futuro".

Es probable que este verano represente un "período indulgente" para el coronavirus, pero puede haber otra ola en otoño o invierno, dijo Noymer.

Ahora tiene sentido darles a los californianos el verano libre del enmascaramiento porque hará que sea más fácil pedirles que se vuelvan a enmascarar en el otoño si hay otro aumento, agregó. “Necesitamos entender que esto no es una declaración de victoria”, dijo Noymer. "Esta es una declaración que podemos tomar con calma este verano y estar atentos a las estadísticas".

Las muertes por COVID-19 también llegaron a cifras no registradas desde hace 11 meses en Estados Unidos.

Noymer agregó: "Creo que a largo plazo veremos un patrón estacional" de aumentos en las infecciones de COVID-19. “Veremos más casos en otoño o invierno”, dijo. "Y no creo que vaya a ser tan mala como la ola que teníamos antes, pero estará ahí ... No usas impermeable cuando no llueve y no llueve ahora". Pero Noymer dijo:

"Tenemos que poner las máscaras en un cajón, no en la basura".

El condado de Orange entró oficialmente el miércoles en el nivel amarillo menos restrictivo del plan de reapertura, que permite una mayor asistencia para muchas empresas, como cines y gimnasios, mientras que los museos, zoológicos y acuarios pueden abrir a plena capacidad. Por primera vez, los bares y destilerías pueden abrir en el interior.

Los parques temáticos como Disneyland pueden ampliar la asistencia. Según los datos estatales semanales publicados todos los martes, el promedio de la tasa diaria de casos del condado por cada 100,000 personas se redujo de 1.8 la semana anterior a 1.5.

El desbordamiento de casos de COVID-19 ha llevado a las autoridades a reconsiderar una nueva cuarentena para frentar los contagios.

La tasa general de positividad de la prueba mejoró del 1% al 0.9%, y la tasa del cuartil de equidad en salud del condado, que mide la positividad en los puntos conflictivos de las comunidades desfavorecidas, se redujo del 1.2% al 0.9%.

El Discovery Cube Orange County, un museo para niños en Santa Ana, anunció el jueves que reabriría el 28 de mayo. La Biblioteca y Museo Presidencial Richard Nixon reabrió el miércoles por primera vez desde que la pandemia lo cerró el año pasado.

Sin embargo, ese movimiento fue planeado independientemente de si el condado subió al nivel amarillo.

“Después de 14 meses desafiantes, no podríamos estar más complacidos de dar la bienvenida a los visitantes a la primera biblioteca presidencial en el condado que reabrió sus puertas”, dijo el presidente de la Fundación Nixon, Hugh Hewitt. El museo estará abierto de 10 a.m. a 3 p.m. De miércoles a domingo.