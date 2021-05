El condado de Orange podría pasar al nivel amarillo de reapertura por COVID-19 el miércoles

El condado de Orange informó 52 nuevos casos de COVID-19 y una muerte adicional el domingo. El número de pacientes con coronavirus en los hospitales del condado aumentó de 80 el sábado a 82, mientras que el número de esos pacientes en cuidados intensivos disminuyó de 25 a 23, según la Agencia de Salud del Condado de Orange.

El condado tenía el 34% de sus camas de UCI y el 75% de sus ventiladores disponibles.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El número del domingo elevó los totales del condado a 254,744 casos y 5,031 muertes desde que comenzó la pandemia. El condado registró otras 7,227 pruebas para un total de 3,803,939.

El condado de Orange sigue en camino de llegar al nivel amarillo menos restrictivo del sistema de reapertura económica del estado si las tendencias actuales se mantienen, dijo el director ejecutivo del condado de Orange, Frank Kim, a fines de la semana pasada.

Los funcionarios del condado de Orange anunciaron el jueves que cerrará los sitios de vacunación masiva COVID-19 del condado en junio debido a la falta de demanda de vacunas

OC podría ser elegible para ascender tan pronto como el miércoles.

Este fin de semana, el condado comenzó a administrar la vacuna Pfizer a los residentes de 12 a 15 años, dijo Kim. Las buenas noticias acompañan a un anuncio de los Centros para el Control de Enfermedades de EEUU el jueves de que los estadounidenses vacunados pueden deshacerse de la cubierta facial en la mayoría de los casos. Kim, sin embargo, dijo que aún no se aplica en California.

"Todavía estamos sujetos a Cal OSHA", dijo Kim a City News Service. “En la guía de los CDC sí dice que se deben seguir requisitos más restrictivos. Y en California, Cal OSHA todavía indica que debe usar mascarilla en los lugares de trabajo".

Los funcionarios del condado anticipan que el estado emitirá una nueva guía a finales de este mes, dijo Kim.

Mira las imágenes.

“El estado puede implementar algo que sea más restrictivo” que el gobierno federal, dijo la supervisora ​​del condado de Orange, Lisa Bartlett.

Según los comentarios del gobernador Gavin Newsom sobre el tema la semana pasada, se espera que el estado continúe requiriendo cubrimientos faciales para “eventos y actividades a gran escala”, dijo Bartlett.

Andrew Noymer, profesor de salud de la población y prevención de enfermedades de UC Irvine, dijo que era una buena idea relajar los mandatos de las máscaras. "Creo que lo que anunció el CDC tiene sentido", dijo Noymer.

“En un mundo ideal platónico, todos seguiríamos enmascarando porque en los márgenes, algunas personas vacunadas, no todos, pueden contraerlo, etcétera, pero los estadounidenses no se van a enmascarar continuamente durante 36 meses. Puedes olvidarte de eso. Simplemente no va a suceder. Necesitamos darnos el verano libre con enmascaramiento porque es posible que tengamos que hacerlo nuevamente en el otoño. Creo que esa es la realidad ".

Conoce la conmovedora historia.

Según los datos estatales semanales publicados todos los martes, el promedio de la tasa diaria de casos del condado por cada 100,000 personas mejoró de 2.4 el martes pasado a 1.8 la semana pasada.

La tasa general de positividad de la prueba mejoró de 1.3% a 1%, y la tasa del Cuartil de Equidad en Salud del condado, que mide la positividad en puntos calientes en comunidades desfavorecidas, disminuyó de 1.4% a 1.2%.

Pasar al nivel amarillo permite una mayor asistencia para muchas empresas, como cines y gimnasios, mientras que los museos, zoológicos y acuarios pueden abrir al 100% de su capacidad y, por primera vez, los bares y destilerías pueden abrir en el interior.