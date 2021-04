El Condado de Orange continúa con tendencias positivas de COVID-19

El condado de Orange informó el sábado 80 nuevos casos de COVID-19 y cinco muertes adicionales, mientras que las hospitalizaciones por coronavirus se mantuvieron estables.

Las cifras del sábado elevaron los totales del condado a 252,884 casos y 4,891 muertes desde que comenzó la pandemia, según la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El número de pacientes con COVID-19 en los hospitales del condado se redujo de 135 el viernes a 134, mientras que el número de pacientes en cuidados intensivos se redujo de 29 a 25. El condado tiene el 35.5% de sus camas de UCI disponibles y el 72% de sus ventiladores.

Otras 12,627 pruebas de COVID-19 se registraron el sábado para un total de 3,534,375.

Hasta el jueves, la tasa diaria promedio del condado de nuevos casos de COVID fue de 2.9 por cada 100,000 residentes, y la tasa general de positividad fue del 1.5%. La tasa de positividad en las comunidades desfavorecidas en la categoría de equidad en salud fue del 1.6%, dijo el director ejecutivo del condado de Orange, Frank Kim.

El pequeño cruzó con su familia pero agentes fronterizos supuestamente lo separaron como si hubiera llegado solo a EEUU.

"En términos de tasas de positividad, no hay una disparidad significativa", dijo Kim.

Andrew Noymer, profesor de salud de la población y prevención de enfermedades de UC Irvine, dijo que las tendencias del condado continúan ofreciendo buenas noticias.

"Las hospitalizaciones aún se mantienen estables, pero no aumentan apreciablemente", dijo Noymer el jueves.

El condado está lanzando más vacunas a medida que la elegibilidad se ha ampliado a cualquier persona de 16 años o más, dijo Kim. “Ayer hicimos casi 16,000 vacunaciones”, dijo Kim. "Aceptamos entre 16,000 y 17,000 citas al día, por lo que son un par de miles".

Kim dijo que el personal de los sitios de vacunación ha sido capacitado para asegurarse de que cualquier menor de edad tenga un padre o tutor legal con ellos. No se aceptará una carta de un padre, dijo.

Te explicamos.

Noymer dijo que probablemente pasarán algunas semanas antes de que sea fácil conseguir una cita para la vacunación. "Tengo seguidores de Twitter que dicen que no pueden conseguir citas", dijo Noymer. “Hasta cierto punto, tienes que ser algo tenaz si quieres una vacuna en las próximas semanas. El hecho de que estemos ampliando no significa que no vayas a tener que pasar por algo de dificultades".

Noymer agregó: "La gente solo tendrá que ser paciente y seguir intentándolo". A medida que más personas se vacunen, se abrirán las citas, dijo Noymer. “Llegará al punto y, francamente, más temprano que tarde, cuando cualquiera pueda recibir una inyección en cualquier momento y, básicamente, entrar en cualquier farmacia minorista y recibir una inyección”, dijo. "Si las cosas empeoraran, esas pruebas nos sorprenderían con resultados positivos, y eso no ha sucedido, así que son buenas noticias", dijo Noymer.

Noymer dijo que no cuestionaría a los funcionarios federales que pusieron en pausa la vacuna Johnson & Johnson debido a seis casos de coágulos sanguíneos potencialmente peligrosos entre millones de vacunas.

El Departamento de Bomberos del Condado de Orange reconoció a tres niños que demostraron gran valor y serenidad durante dos casos de emergencia.

"Una cosa que mucha gente no se da cuenta es cuán alto es el listón para estas vacunas", dijo Noymer. "Uno en un millón de coágulos de sangre podría ser suficiente para sacarlo del mercado".

Hasta ahora, el condado ha distribuido casi 2 millones de dosis de vacuna, dijo Kim.

Los sitios de vacunación administrados por el condado estarán abiertos de 8 a.m. a 5 p.m. como de costumbre, pero los jueves, el sitio del Centro de eventos y ferias de OC estará abierto desde el mediodía hasta las 8 p.m., dijo Kim.

El sitio de vacunación de Santa Ana College también ofrece desde el mediodía hasta las 8 p.m. horas los lunes, agregó. Si las horas nocturnas son populares, los funcionarios considerarán agregar más horas nocturnas en el futuro, dijo Kim.