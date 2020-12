El condado de Los Ángeles reporta 70 nuevas muertes por COVID-19, y 11,476 nuevos casos

Los funcionarios del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles informaron el sábado sobre 11,476 nuevos casos de COVID-19 y 70 muertes más.

Hasta la fecha, los funcionarios de salud han informado 512,872 casos positivos de COVID-19 en todas las áreas del condado y un total de 8,269 muertes.

Una declaración del departamento de salud decía: “Nuestros números de casos diarios son diferentes a todos los que hayamos visto en nuestro condado y reflejan tasas extraordinariamente altas de transmisión comunitaria; actividades que pudimos hacer hace unas semanas, ahora presentan demasiado riesgo de transmisión del virus".

Ha sido una semana récord para todos los indicadores clave de salud pública. Hace un mes, el promedio de casos de 5 días fue de 2,134, el sábado fue de 10,034, un aumento del 370%. El promedio de 5 días de muertes hace un mes fue de 12; ahora es 62. Durante ese mismo período de tiempo, las hospitalizaciones aumentaron en más del 300%; ahora hay 3,850 pacientes con COVID-19 hospitalizados en todo el condado, y el 22% de ellos están en la UCI.

"Estamos en un territorio desconocido en este momento", dijo la directora de salud pública del condado, Barbara Ferrer. “Estamos viendo un número diario de casos y hospitalizaciones que no hemos experimentado y, francamente, no anticipamos. La capacidad de nuestra unidad de cuidados intensivos continúa disminuyendo. Estamos en un camino muy peligroso para ver un sufrimiento y números de muerte catastróficos y sin precedentes aquí en el condado de Los Ángeles si no podemos detener el aumento. Y para detener este aumento tan peligroso, hoy hago una solicitud a todos en el condado de Los Ángeles para que se queden en casa tanto como sea posible”.

Ferrer dijo que si continúan las tendencias actuales, el número de pacientes con coronavirus hospitalizados y en cuidados intensivos se duplicará en dos semanas. Según el sitio web del Departamento de Salud Pública del condado, el condado tenía hasta el jueves 606 camas de hospital para adultos no especializados disponibles y 71 camas de UCI para adultos.

Durante la semana que terminó el sábado pasado, el condado promedió 658 pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19 en camas de UCI cada día, junto con 1,483 pacientes de UCI tratados por razones no relacionadas con COVID, lo que deja un promedio diario de 96 camas disponibles / con personal.

Ferrer dijo que los casos ya tenían una tendencia al alza en el condado antes del Día de Acción de Gracias, lo que llevó al condado a cortar las comidas al aire libre en los restaurantes, pero el aumento dramático actual de casos se puede atribuir directamente a las reuniones y los viajes que ocurrieron durante las vacaciones a pesar de las advertencias de salud pública, creando una oleada sobre una oleada.

Y si importa otra oleada de compuestos navideños, la situación en los hospitales "podría volverse catastrófica", dijo ella.

La disminución de la capacidad de la UCI llevó al estado esta semana a imponer una orden regional de estadía en el hogar para la región de 11 condados del sur de California. La orden se activó cuando la capacidad total de la UCI cayó por debajo del 15%. Hasta el sábado pasado, la capacidad de la UCI estimada del estado para la región, ajustada en función del porcentaje de pacientes actuales de la UCI con COVID-19 frente a los que no tienen COVID, se redujo al 5.3%.

La orden regional de quedarse en casa del estado, que cubre los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Diego, Imperial, Inyo, Mono, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura, prohíbe las reuniones de personas de diferentes hogares.

Según la orden, las siguientes instalaciones comerciales / recreativas se vieron obligadas a cerrar:

- instalaciones recreativas interiores;

- peluquerías y barberías;

- servicios de cuidado personal;

- museos, zoológicos y acuarios;

-- salas de cine;

- bodegas;

- bares, cervecerías y destilerías;

- centros de entretenimiento familiar;

- Salas de cartas y apuestas vía satélite;

- servicios limitados;

- deportes de audiencia en vivo; y

- parques de atracciones.

Las escuelas con exenciones pueden permanecer abiertas, junto con la “infraestructura crítica” y las tiendas minoristas, que se limitarán al 20% de su capacidad. Los restaurantes están restringidos solo al servicio de comida para llevar y a domicilio. Los hoteles pueden abrir “solo para el apoyo de infraestructura crítica”, mientras que las iglesias estarían restringidas a servicios solo al aire libre. La producción de entretenimiento, incluidos los deportes profesionales, podría continuar sin audiencias en vivo.

La orden permanecerá en vigor hasta al menos el 28 de diciembre.

Ferrer advirtió que los residentes deben cumplir con las restricciones de salud, o la situación en los hospitales se deteriorará rápidamente.

“Muchos de nosotros hemos visto imágenes de otras ciudades y países de hospitales invadidos, trabajadores de la salud exhaustos y pacientes críticamente enfermos que reciben tratamiento en los pasillos de los hospitales porque simplemente no quedan habitaciones”, ella dijo. "Esto es lo que estamos trabajando tan duro para evitar desesperadamente".

Pero dijo que dados los problemas con la dotación de personal, un aumento prolongado hará que sea "realmente difícil mantenerse al día con este nivel de demanda sin que exista la necesidad de que nuestros hospitales tomen decisiones adicionales difíciles en torno a priorizar algunos procedimientos sobre otros".

"Desafortunadamente, puede terminar con compromisos en la atención que ninguno de nosotros quiere experimentar", ella dijo. “Y no tenemos que hacerlo. Aún no hemos llegado. La pregunta es si podemos detener el aumento".