Los Ángeles ofrece vacunas contra el COVID-19 a todos residentes del condado mayores de 16 años

Los residentes de 16 años o más podrán vacunarse contra el COVID-19 a partir del martes en los sitios administrados por la ciudad en Los Ángeles, dijeron las autoridades el domingo.

“Abrir la elegibilidad para la vacuna a todos los angelinos mayores de 16 años es un hito importante en nuestros esfuerzos por conseguir más vacunas en más brazos y derrotar al COVID-19 de una vez por todas”, dijo el alcalde Garcetti.

“Instamos a tener paciencia mientras continuamos aumentando nuestras operaciones, obteniendo más dosis y entrando en esta nueva fase de nuestra campaña para poner fin a la pandemia. Pero nuestro compromiso sigue siendo claro: tan pronto como las vacunas estén disponibles, estamos listos para administrarlas de manera rápida y segura”.

Las citas para las vacunas se pueden hacer aquí o en https://carbonhealth.com/covid-19-vaccines/los-angeles y están abiertas a cualquier residente del condado de Los Ángeles.

Se espera que la ciudad reciba cerca de 60,000 dosis de la vacuna Moderna y 56,000 dosis de la vacuna Pfizer esta semana, y todavía tiene cerca de 15,000 dosis de la vacuna Johnson and Johnson en suministro.

A partir de la próxima semana todas las personas mayores de 16 años serán elegibles para recibir la vacuna contra el COVID-19 en California, sin embargo el suministro de vacunas que recibirá el estado será menor que el de esta semana y las citas seguirán siendo limitadas.

Los sitios de vacunación de la ciudad podrán administrar más de 130,000 dosis a los angelinos, incluidas aproximadamente 60,000 citas de primera dosis y 70,000 segundas dosis, en sus nueve sitios permanentes y su programa Mobile Outreach for Vaccine Equity, dijeron las autoridades.

La ciudad también se hará cargo de las operaciones de los funcionarios estatales en el centro de vacunas de Cal State Los Ángeles.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles dirigirá el equipo de Cal State LA, con el apoyo del personal de Community Organized Relief Effort, así como de los contratados localmente para el sitio a través de FEMA.

Además de Cal State LA, la ciudad entregará dosis en sus ubicaciones permanentes en San Fernando Park, Hansen Dam, Crenshaw Christian Center, Lincoln Park, Pierce College, USC University Park, Los Angeles Southwest College y Dodger Stadium.

Todos los sitios estarán abiertos de martes a sábado de 8 a.m. a 4 p.m. el Dodger Stadium, solo ofrecerá citas hasta la 1 p.m. esta semana de martes a jueves para dar cabida a los juegos en casa, aunque el sitio permanecerá abierto hasta las 4 p.m.

También el domingo, el condado de Los Ángeles informó 546 nuevos casos de COVID-19 y 10 muertes adicionales, aunque la menor cantidad de muertes puede reflejar retrasos en los informes durante el fin de semana.

La cantidad de pacientes con coronavirus en los hospitales del condado se redujo de 492 el sábado a 470 el domingo según las cifras estatales, que generalmente están un día por delante de las cifras proporcionadas por el condado.

El número de pacientes con COVID en cuidados intensivos se redujo de 125 a 116.

Las cifras del domingo elevaron los totales del condado a 1,225,796 casos y 23,477 muertes desde que comenzó la pandemia, según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

El sábado, el departamento informó sobre 11 casos adicionales de síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Los nuevos casos de MIS-C llevaron ese total a 169 casos en el condado, incluida la muerte de un niño.

Los 169 fueron hospitalizados y el 39% de los niños fueron tratados en la UCI.

De los niños con MIS-C, el 26% eran menores de 5 años, el 31% tenían entre 5 y 9, el 27% tenían entre 10 y 14 y el 16% tenían entre 15 y 20. Los niños latinos / latinx representan 75 % de los casos notificados.

MIS-C es una afección inflamatoria grave asociada con COVID-19 que afecta a niños menores de 21 años. Los síntomas incluyen fiebre que no desaparece y partes del cuerpo inflamadas, como el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos u órganos gastrointestinales.

Se recomienda a los padres que crean que su hijo presenta síntomas de MIS-C que se comuniquen con su médico de atención primaria o un proveedor de atención de urgencia.

“Si bien estamos logrando un progreso tremendo con la propagación del COVID-19 en nuestro condado, también hay una gran tristeza'', dijo el sábado la directora de Salud Pública Barbara Ferrer.

“... Abril es un mes crítico en nuestro viaje de recuperación de COVID-19. En las últimas semanas, las empresas y los espacios públicos han reabierto y muchas más personas han estado fuera y alrededor de otros."

"Con un mayor contacto entre los no miembros del hogar, hay muchas más oportunidades de transmisión de COVID-19, particularmente si no se siguen las directivas de salud pública. Como vemos en muchos otros estados, si no podemos encontrar en nosotros para seguir las precauciones de seguridad, incluido el uso de cubiertas para la cara y el distanciamiento cuando estamos con otras personas, ponemos en peligro nuestra capacidad para avanzar en el viaje de recuperación”.

El condado de Los Ángeles verá una caída en su suministro de dosis esta semana debido a lo que se espera sea un déficit temporal en la disponibilidad de las inyecciones de una dosis de Johnson & Johnson. Pero si bien la disminución en el suministro controlado por el condado es preocupante, y está mal sincronizada, todavía se espera que haya alrededor de medio millón de dosis disponibles en el condado, gracias a otros proveedores que no pertenecen al condado o la ciudad que reciben asignaciones directamente de los gobiernos estatal y federal.

“En conjunto, estimamos que se asignarán más de 500,000 dosis de vacuna a los sitios de vacunación en todo el condado”, dijo el Dr. Paul Simon, director científico del departamento de salud del condado.

Se espera que la asignación de vacunas del condado para la próxima semana totalice 323,470, dijo Simon. Eso es una caída de aproximadamente 74,000 dosis de la semana pasada, con la reducción debido a una caída importante en la disponibilidad de la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson.

El condado recibió alrededor de 97,000 dosis de esa vacuna la semana pasada, pero solo recibirá alrededor de 20,000 esta semana.

Simon dijo que las asignaciones del condado de vacunas Pfizer y Moderna aumentarán, pero no lo suficiente para compensar el descenso de Johnson & Johnson. Dijo que sigue confiando en que el suministro de Johnson & Johnson se recuperará en las próximas semanas y, en general, el condado está en camino de vacunar a gran parte de la población adulta a principios del verano.

“Al ritmo que vamos, podremos llegar a donde queremos estar a fines de junio, siempre que las personas continúen presentándose para recibir una vacuna”, dijo Simon. “...Pero durante un período de varias semanas a medida que las cosas se abren, y hemos visto esto en el pasado cuando otros grupos se volvieron elegibles nuevamente, hay esa prisa durante un período de una semana o dos, y no hay forma de evitar eso. “Así que creo que instaremos al público a ser paciente, pero confiamos en que podremos satisfacer las necesidades de todos en las próximas semanas”, dijo.

Simon también señaló que cuando todas las personas mayores de 16 años se vuelven elegibles, se crea un desafío adicional para las personas que tienen menos acceso a los sitios de citas en línea, ya que una porción más amplia de la población con mayor acceso a computadoras los desplaza.

“Estamos bastante preocupados con esta apertura de elegibilidad...que aquellos con menos recursos, menos capacidad para navegar estos sistemas de citas en línea o que enfrentan esperas en nuestra línea telefónica tendrán más dificultades para conseguir citas”, dijo. “Y eso podría tener la desafortunada consecuencia de agravar estas disparidades...Y entonces vamos a trabajar muy, muy duro para asegurarnos de que trabajamos con las organizaciones comunitarias que están sirviendo a estas comunidades para facilitarles un poco la obtención de citas”.

Hasta el 4 de abril, se habían administrado un total de 4,715,894 dosis de vacuna en el condado, incluidas 1,652,149 segundas dosis. Simon señaló que el número representó un aumento de 702,000 en los nueve días anteriores, lo que significa un promedio de aproximadamente 78,000 dosis administradas diariamente durante ese período.