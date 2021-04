El condado de Los Ángeles está listo para reanudar las vacunas de Johnson & Johnson

En espera de la aprobación federal final, el condado de Los Ángeles está preparado para reanudar rápidamente la administración de vacunas Johnson & Johnson contra el COVID-19, con los materiales de advertencia requeridos sobre casos raros de coágulos de sangre, el director científico del condado dijo el viernes.

El Dr. Paul Simon dijo a los reporteros en una sesión informativa en línea que el condado tiene cerca de 13,000 dosis de la vacuna J&J a la mano, mientras que otras 25,000 dosis pueden estar en posesión de otros proveedores como farmacias y centros de salud que reciben asignaciones de vacunas directamente del gobiernos estatales o federales.

Un comité asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU recomendó el viernes que la vacuna J&J vuelva a entrar en circulación, con una advertencia sobre la coagulación sanguínea potencialmente peligrosa que ocurrió en 15 personas, de aproximadamente 7 millones de dosis administradas en todo el país.

La recomendación del comité debe obtener la aprobación final de los CDC y la Administración de Drogas y Alimentos antes de que la vacuna pueda usarse nuevamente.

“Si ellos, como esperamos, aprueban seguir adelante, estamos preparados para reanudar muy rápidamente”, dijo Simon. “Estamos en el proceso de desarrollar, o al menos finalizar ahora, los materiales educativos que se utilizarán para los clientes y también para los proveedores para que podamos seguir adelante”, dijo Simon una vez que los CDC y la FDA dan el último paso--por adelantado, el condado podría volver a ofrecer las vacunas en uno o dos días.

Continuó promoviendo la seguridad de las vacunas, destacando la baja tasa de casos de coagulación sanguínea. Lo llamó una “vacuna excelente”.

“Este efecto secundario parece ser muy, muy raro, y creemos que no debería haber ninguna reticencia por parte de las personas a vacunarse con la vacuna J&J” dijo.

Ha habido temores de que la noticia de los coágulos de sangre que obligaron a detener el uso de la vacuna contribuya a la vacilación del público en general sobre la vacunación. Si bien es difícil medir ese impacto, el condado de Los Ángeles ha experimentado una disminución en las personas que hacen citas en algunos de sus sitios de vacunación.

El condado anunció el jueves que administrará vacunas sin cita previa, sin citas, en todos sus sitios de vacunación a gran escala durante el fin de semana.

Ese es un cambio radical desde los primeros días del esfuerzo de vacunación, cuando las citas eran escasas. “Desde que la vacuna ingresó al condado de Los Ángeles, habíamos experimentado una escasez de suministro que hizo imposible vacunar a nuestros residentes al ritmo que estábamos preparados para hacerlo”, dijo Simon el viernes. “Ese ya no es el caso”.

Señaló que algunos sitios del condado todavía están viendo que sus citas se llenan rápidamente, pero otros no, particularmente en Antelope Valley. “Estamos observando esto muy de cerca”, dijo Simon.

“A medida que aumentemos las tasas de vacunación en toda la población del condado, tendremos cada vez más una reserva de personas no vacunadas que estarán cada vez menos interesadas en vacunarse. Y creo que ese grupo incluye un amplio espectro de personas, algunas de las cuales pueden ser muy negativas...No creemos que sea un gran porcentaje, pero hay algunos en ese campo. Y luego hay otros que consideraría como no más suaves, que son no en este momento, pero pueden estar persuadidos de lo contrario”.

EEUU ha llegado a un punto en que las personas ya no quieren vacunarse contra el coronavirus y están sobrando las vacunas, según expertos.

Dijo que la desaceleración en el ritmo de las personas que hacen citas probablemente se deba a una variedad de factores, incluidos los recientes tendencias a la baja en los números de casos de COVID-19 que pueden llevar a las personas a creer que las vacunas no son necesarias, y potencialmente a más personas a recibir vacunas de otras fuentes fuera del condado, como farmacias.

“Ya hemos vacunado a esa parte de nuestra población que deseaba desesperadamente vacunarse”, dijo. “Al principio hubo prisa. Mientras que otros han estado dispuestos a esperar un poco, sin embargo, sintieron que las vacunas eran realmente importantes y, por lo tanto, estaban dispuestos a trabajar duro para obtener citas desde el principio. Y ahora nos estamos deslizando hacia ese grupo restante de personas que tienen algún nivel tal vez de vacilación o desgana o que no están tan seguros y quieren más información”.

Hasta el lunes, las vacunas sin cita previa estarán disponibles en:

Centro de recreación Palmdale Oasis, 3850 E. Avenue S;

The Forum, 3900 W. Manchester Blvd., Inglewood;

Complejo deportivo Balboa, 17015 Burbank Blvd., Encino;

Colegio de los Cañones, Blvd. Valencia 25000, Santa Clarita;

Cal State Northridge, 18343 Plummer St .;

Parque Eugene Obregon, 4021 E. First St., Los Ángeles;

Pomona Fairplex, 2370 E. Arrow Highway, puerta 15; y

Oficina de Educación del Condado de L.A., 12830 Columbia Way, Downey.

Los asesores de los Centros para el Control de y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos se reunirán este viernes para analizar si se reanuda la aplicación de la vacuna de Johnson & Johnson, que es de dosis única.

A media tarde del viernes, el condado aún no había publicado sus estadísticas diarias de COVID.

El jueves, el condado informó otras 38 muertes por COVID-19, elevando el número total de muertos a 23,736. El condado informó otros 439 casos de COVID, mientras que los funcionarios de salud de Long Beach anunciaron 35 casos y Pasadena agregó uno, elevando el número acumulado de toda la pandemia a 1,230,398. Según cifras estatales, hubo 453 personas hospitalizadas en el condado de Los Ángeles debido a COVID, frente a las 451 del jueves.

El número de personas en cuidados intensivos fue de 106, frente a los 109 del jueves. Simon dijo que el condado espera recibir una asignación de 296,990 dosis de vacunas la próxima semana, una caída del 18% con respecto a esta semana.

Con asignaciones directas a farmacias y centros de salud de los gobiernos federal y estatal, se espera que haya más de 500,000 dosis disponibles en todo el condado.