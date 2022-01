El condado de Los Ángeles alcanza los 2 millones de casos de COVID-19, aumentan las hospitalizaciones

El departamento de salud pública anunció el lunes que el condado de Los Ángeles ha alcanzado más de dos millones de casos por COVID-19 desde que comenzó la pandemia.

El lunes, el condado reportó 3,400 casos por COVID, la cifra más alta desde el 11 de febrero del 2021.

“Nuestros corazones permanecen con aquellas familias que experimentan el dolor de perder a sus seres queridos por el COVID-19”, dijo la Dra. Barbara Ferrer, PhD, MPH, MEd, Directora de Salud Pública.

Según los datos del departamento de salud pública, un gran número de personas que se encuentran en el hospital con COVID fueron admitidas por alguna otra razón y luego fueron diagnosticadas con COVID-19.

“Con el aumento de la transmisión y el rápido aumento de casos y hospitalizaciones, nuestros proveedores de atención médica, que ya no tienen suficiente personal, se encuentran bajo una enorme presión al tratar de atender a tantas personas infectadas con COVID, incluidas aquellas con enfermedades leves que buscan ayuda y apoyo, con la consecuencia no deseada. de comprometer la capacidad de respuesta en todo el sistema. Debido a que la alta transmisión comunitaria tiene el impacto inevitable de una mayor demanda de servicios de atención médica, la mejor manera de proteger al personal de atención médica y nuestra capacidad para atender tanto a las personas con enfermedades COVID como a las que no son COVID es redoblar la reducción de la transmisión”, dijo Ferrer.

Actualmente, el 14% de los pacientes hospitalizados con COVID están en la unidad de Cuidados Intensivos y el 7% está conectado a un ventilador, según informó el departamento de salud pública.

También se confirmaron 13 muertes adicionales y 43,582 nuevos casos de COVID-19 el lunes.

“Si bien es cierto que Omicron es mucho más infeccioso que las cepas anteriores de COVID, existen muchas estrategias efectivas disponibles para reducir los riesgos de transmisión en las próximas semanas”, continuó Ferrer.

“Al principio de la lista está evitar las actividades peligrosas en las que las personas no llevan mascarilla y están en contacto cercano con otras. Las reuniones también deben posponerse por algunas semanas, especialmente si hay participantes que no están completamente vacunados y todos no pueden hacerse la prueba antes de reunirse. Por último, actualizar las máscaras a aquellas que brindan una mejor barrera contra las partículas de virus es un paso de sentido común que aumenta nuestra propia protección junto con la de quienes nos rodean”.

Para poder mantener abiertos los sitios de trabajo y las escuelas, se les pide a los residentes y trabajadores que:

Se hagan la prueba de COVID-19 para ayudar a reducir la propagación, especialmente si viajó durante las vacaciones, ha tenido una posible exposición, tiene síntomas o se reúne con personas que no son de su hogar.

Cumplan con los requisitos de uso de máscaras cuando estén en interiores o en espacios al aire libre llenos de gente, independientemente del estado de vacunación.

Los residentes están legalmente obligados a estar aislados si tienen un resultado positivo en la prueba de COVID y los contactos cercanos vacunados con síntomas y los contactos cercanos no vacunados deben ser puestos en cuarentena.

Para obtener orientación actualizada sobre aislamiento y cuarentena, visite www.publichealth.lacounty.gov.

Para obtener información sobre dónde puede hacerse la prueba, visite www.covid19.lacounty.gov/testing/