El carro usado que está comprando podría ser robado: esto debe tener en cuenta

Kent Blakely, del condado de Orange, se considera un comerciante diario. Su mercancía: autos usados. Compra autos de personas en línea de sitios como Craigslist y luego los vende en una subasta lo más rápido posible.

Pero Blakeley recientemente fue víctima de una estafa que, según dijo, hizo que la policía se presentara en su puerta con las armas en la mano: accidentalmente compró un automóvil robado como resultado de un fraude de título de propiedad.

Blakely dice que gana alrededor de $500 por auto que vende. Entonces, hace unos meses, cuando encontró un Mercedes 2019 en Craigslist con un precio de $32,000, vio signos de dólar.

"Era barato. Nuestro margen de ganancia iba a ser de $4,000 a $5,000 por el automóvil”, dijo.

Cuando Blakely se reunió con el vendedor, confirmó que la licencia de conducir del vendedor coincidía con el nombre del título. También verificó que el título en sí fuera auténtico, buscando marcas de agua.

“Hay tres o cuatro osos en la marca de agua. Esa es una de las señales reveladoras de que tienes un título legítimo de California”, dijo.

Sintiéndose confiado, Blakely compró el auto. Pero el día antes de que se dirigiera a la subasta para venderlo, dijo que la policía se presentó en su casa.

“La Unidad contra el Robo de Autos del Condado de Orange estaba en mi casa, la puerta del garaje estaba abierta y me apuntaban con sus armas”, dijo.

Blakely había comprado un coche robado.

El ladrón había alquilado el Mercedes a través de la web de coches compartidos Turo, con la única intención de actuar como propietario y venderlo.

Lisa Haddon es la verdadera dueña del automóvil y sospechó cuando no se lo devolvieron a tiempo.

“Le envié un mensaje de texto y le dije: ‘Oye amigo, ¿vas a devolver el auto?’ Y no hubo respuesta”, dijo.

Haddon finalmente lo denunció como robado.

“Pensé que lo iba a regresar. Nunca pensé que no sería devuelto”, dijo.

Turo dijo que los robos son extremadamente raros y que colabora con las fuerzas del orden para salvaguardar a su comunidad.

Haddon recuperó su auto, pero Blakely perdió $32,000.

El ladrón se escapó.

El experto en fraudes Justin Davis dijo que esta estafa probablemente se derrumbó porque el ladrón consiguió un título de automóvil en blanco real del Departamento de Vehículos Motorizados e ingresó su nombre como propietario del automóvil. Davis dijo que también está sucediendo en otros estados.

“Así que es un título en blanco. Entonces es robado físicamente de un DMV. O son amenazas internas, donde alguien de adentro les dará acceso a títulos en blanco”, dijo.

El I-Team de NBC4 pidió una entrevista al DMV, pero se negaron. Dijeron en un correo electrónico que se toman en serio las denuncias de fraude, pero que no pueden proporcionar información sobre posibles investigaciones en curso con respecto al fraude de títulos.

En cuanto a Blakely, este no es un caso aislado. Desde entonces, los ladrones han tratado de venderle más autos robados. Quiere advertir a otros compradores de autos que si le pasó a él, le podría pasar a cualquiera.

“Treinta años y nunca había oído hablar de un título falso de papel real”, dijo.

Consejos para comprar un auto usado:

Antes de reunirse con el vendedor, pida ver una foto de su licencia de conducir y el número de identificación del vehículo. Muchas veces, a los ladrones no les gusta dar esta información por temor a ser atrapados.

Busque un informe de Carfax. Esto da la fecha de la última emisión del título y debe coincidir con la fecha del título.

La mejor opción es reunirse con el vendedor en una oficina de AAA y transferir el título allí. AAA verificará que el verdadero propietario del automóvil coincida con el nombre del título.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.