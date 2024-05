El canciller de UCLA, Gene D. Block, se dirigió a la comunidad de la universidad después de una semana de disturbios que culminaron la madrugada del jueves después de que los agentes desmantelaran el campamento pro palestino.

"Nuestra comunidad sufre un profundo dolor. Nos estamos recuperando de días de violencia y división. Y esperamos de todo corazón poder regresar a un lugar donde nuestros estudiantes, profesores y personal se sientan seguros y, algún día, conectados nuevamente", escribió Bloque.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El canciller dijo que la operación del jueves se llevó a cabo basándose en varios principios importantes. "La necesidad de apoyar la seguridad y el bienestar de los Bruins, la necesidad de apoyar los derechos de libre expresión de nuestra comunidad y la necesidad de minimizar la interrupción de nuestra misión de enseñanza y aprendizaje", escribió Block.

El canciller destacó los "varios días de enfrentamientos violentos" entre manifestantes y contramanifestantes que pusieron en peligro a otros estudiantes y crearon un ambiente inseguro.

El rector añadió que la universidad seguirá investigando los incidentes violentos, "especialmente el horrible ataque del martes por la noche por parte de una turba de instigadores", donde se vio cómo se lanzaban aerosoles químicos y petardos hacia el campamento.

"Al final, el campamento en Royce Quad fue ilegal y una violación de la política. Condujo a condiciones inseguras en nuestro campus y dañó nuestra capacidad para llevar a cabo nuestra misión. Tenía que llegar a su fin", escribió Block.

Según el jefe de policía de LAPD, Domic Choi, el Departamento de Policía de UCLA realizó un total de 210 arrestos por falta de dispersión.

La limpieza del campamento frente a Royce Hall reveló basura, suministros médicos y otros artículos abandonados en el área. Aparecieron grafitis y carteles en las paredes exteriores del edificio.

No quedó claro de inmediato cuándo se presentarán los cargos.

"Nuestra preocupación inmediata es garantizar el trato justo de todas las personas involucradas en los recientes acontecimientos en UCLA", dijo el defensor público del condado de Los Ángeles, Ricardo D. García. "Estamos siguiendo de cerca la situación y hemos desplegado nuestro Equipo de Respuesta Rápida para brindar apoyo sobre el terreno a los detenidos.

"Estamos comprometidos a brindar representación legal y apoyo a quienes han sido arrestados o pueden enfrentar procedimientos legales. En este momento, no tenemos información sobre qué cargos, si los hay, se presentarán. Sin embargo, es esencial que se respete el debido proceso. y la presunción de inocencia se mantienen. Trabajaremos diligentemente para proteger los derechos de nuestros clientes en todo momento".

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.